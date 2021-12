Lehrpersonen in der Nassenmatt vermehrt positiv getestet

Aesch Immer mehr Lehrpersonen in der Nassenmatt positiv getestet – bald fehlt es an Ersatz Im Schulhaus Nassenmatt werden seit Anfang der Teststrategie immer mehr positive Fälle entdeckt. Werden noch mehr Lehrpersonen positiv getestet, können sie laut Schulleitung nicht mehr ersetzt werden. Celia Büchi Jetzt kommentieren 05.12.2021, 12.21 Uhr

In der Primarschule Nassenmatt in Aesch werden jede Woche Coronatests durchgeführt. Dabei werden jeweils fünf bis zehn Proben in einem sogenannten «Pool» getestet. Themenbild: Gaetan Bally

In der Aescher Primarschule Nassenmatt spitzt sich die Lage bezüglich Corona zu: Momentan fallen drei der rund 20 Lehrpersonen aufgrund eines positiven Corona-Testergebnisses aus. Sie werden vertreten durch Lehrpersonen, die ihr Pensum aufstocken, und Fachlehrpersonen, welche die Arbeiten von Klassenlehrpersonen übernehmen. Zurzeit funktioniert das noch. Aber: «Ab drei Ausfällen wird es schwierig, die Lehrpersonen zu ersetzen», sagt Bernhard Schmidt, Schulleiter der Nassenmatt.

Heisst: Die Vertretungen sind bereits jetzt voll ausgelastet. Fallen noch mehr Lehrpersonen aus, müsse er wahrscheinlich selbst einspringen, sagt Schmidt. «Im Worst Case müsste wohl abgeklärt werden, ob Kinder nach Hause geschickt werden können», so Schmidt.

Seit den Sommerferien werden an der Primarschule Nassenmatt in Aesch jede Woche Coronatests durchgeführt. Dabei werden jeweils fünf bis zehn Proben in einem sogenannten «Pool» gemeinsam getestet. Ist der Pool positiv, werden alle am Pool Beteiligten einzeln getestet, um herauszufinden, von wem die positive Probe stammt.

«So werden asymptomatische Fälle herausgefiltert, das ist wichtig»,

sagt Schmidt. «Es geht darum, den Schulbetrieb so normal wie möglich aufrechtzuerhalten.» Die Tests gäben den Eltern, den Lehrpersonen und der Schulleitung ein gutes Gefühl. Ausserdem werde so die Übersicht über die Coronafälle behalten und die Lage könne besser eingeschätzt werden.

Zwischen den Sommer- und den Herbstferien gab es bei den wöchentlichen Coronatests im Nassenmatt noch keine positiven Fälle. Archivbild: Chris Iseli

Zwischen den Sommer- und den Herbstferien habe es keinen einzigen positiven Pool gegeben, sagt Schmidt. Seit Anfang November aber würden bei den wöchentlichen Tests jeweils zwei bis fünf Kinder positiv auf Corona getestet. Einmal habe es zwölf Fälle in einer Woche gegeben. Von den Lehrpersonen seien seit der Einführung der Tests fünf positiv getestet worden.

Zurzeit dürfen die Schülerinnen und Schüler dank dem regelmässigen Testen in der Schule Nassenmatt beispielsweise noch an klassenübergreifenden Projekten teilnehmen oder die gemeinsame Spielkiste nutzen. Wie lange solche Aktivitäten noch möglich sind, ist unklar. Klar ist: Wenn sich noch mehr Lehrpersonen mit dem Coronavirus anstecken, gibt es nicht mehr genug Vertretungen und die Schule Nassenmatt muss sich etwas einfallen lassen.

