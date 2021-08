Aesch «Ich habe den Aufwand etwas unterschätzt»: Gemeinderat André Guyer (FDP) zieht nach einem Jahr im Amt Zwischenbilanz Der 64-jährige IT-Unternehmer hat 2020 bei einer Ersatzwahl den Sprung in den Aescher Gemeinderat geschafft. Im Gespräch erzählt André Guyer, wie er das Jahr erlebt hat und ob er sich 2022 einer Wiederwahl stellt. Sven Hoti 07.08.2021, 04.00 Uhr

«Es war eine Herausforderung für mich. Ich hatte im Vorfeld keine Ahnung von der Materie», sagt Gemeinderat André Guyer (FDP). Sandra Ardizzone

Es herrscht Leere im Sitzungszimmer im Aescher Gemeindehaus. Es sind Ferien, auch für die Politiker. Gemeinderat André Guyer (FDP) nimmt am grossen Holztisch in der Mitte des Raumes Platz. Es sei keineswegs das erste Mal seit Corona, das er hier sitze, bekräftigt er. Auch während der vergangenen Monate habe der Gemeinderat hier gearbeitet, sofern es die jeweiligen Coronamassnahmen zuliessen. Lediglich Gespräche mit externen Stellen seien in den virtuellen Raum verlegt worden. Das sei zwar praktisch, aber nicht vergleichbar mit einem persönlichen Treffen, urteilt Guyer.

Für den 64-Jährigen war es das erste Jahr als Gemeinderat von Aesch. Er war bei der Ersatzwahl 2020 für den vorzeitig zurückgetretenen Max Holliger (FDP) als Sieger aus dem Rennen gegangen. Guyer bekam Holligers Hochbau- und Liegenschaftsressort zugeteilt – das war Neuland für den IT-Unternehmer. «Es war eine Herausforderung für mich. Ich hatte im Vorfeld keine Ahnung von der Materie», sagt er lachend. Mit der Verwaltung sei man fachlich zwar gut abgedeckt. Ihm sei jedoch wichtig, sich auch selbst auf dem Themengebiet auszukennen.

So hat sich der neue Hochbau- und Liegenschaftsvorstand intensiv mit den Abläufen im Gemeinderat und dem Baurecht auseinandergesetzt, wie er sagt. Besonders viel abverlangt hat Guyer die Einarbeitung in die anstehende Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) und in den geplanten Bau der neuen Mehrzweck- und Doppelturnhalle in Aesch. «Das waren schon rechte Brocken.» Die 20-Prozent-Stelle als Gemeinderat habe er sich entspannter vorgestellt: «Ich habe den Aufwand etwas unterschätzt.»

Trotz alledem gefällt dem 64-Jährigen sein Mandat:

«Ich wusste anfangs nicht, was mich erwartet. Aber es ist ein echter Plausch, hier zu arbeiten.»

Im Unterschied zu komplexen Grossunternehmen sehe man als Gemeinderat das Resultat seines Handelns sofort. Vor allem auch deswegen, weil Guyer naütrlich selbst auch in Aesch wohnt. «Man macht etwas, das einen direkt betrifft. Das ist schon sehr befriedigend.» Zudem funktioniere die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, aber auch mit der gesamten Verwaltung sehr gut.

Die Wahl zum Gemeinderat kam für ihn zum richtigen Zeitpunkt

Für den freigewordenen Gemeinderatssitz aufgestellt hatte Guyer die FDP-Ortspartei. Den Kontakt hatte sie von einer Liste der Gemeinde, auf der sich der Politneuling vor Jahren als Freiwilliger für ein öffentliches Amt gemeldet hatte. Für Guyer kam die Anfrage gerade zur richtigen Zeit, wie er sagt. Nach 30 Jahren in Aesch wollte er sich stärker für die Gemeinde engagieren.

«Ich sagte mir, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie mehr.»

Während seiner bisherigen Amtszeit hat Guyer einen starken Fokus auf die Digitalisierung in der Verwaltung gelegt. Unter anderem hat er die Einführung eins neuen Gemeindeverwaltungssytems und einer virtuellen Mitwirkungsplattform für die Einwohnerinnen und Einwohner vorangetrieben. Letztere wird zurzeit für das BZO-Mitwirkungsverfahren verwendet. Bis am 17. September kann sich die Aescher Bevölkerung online zu Themen aus der revidierten BZO äussern. Das Engagement sei gut, sagt Guyer. Rund 50 Personen hätten sich zur Teilnahme registriert. «Das ist bei weitem mehr, als ich erwartet hätte.»

Guyers Einsatz für die Digitalisierung kommt nicht von ungefähr. Sein Spezialgebiet ist die Informatik. Der studierte Mathematiker hat für diverse internationale Unternehmen wie IBM, Credit Suisse und Zurich Insurance gearbeitet. Seit fünf Jahren ist er selbstständig, führt eine eigene IT-Beratungsfirma und ein Start-up. Man sei auf einem guten Weg, was die verwaltungsinterne Digitalisierung angehe. Es gebe jedoch noch Verbesserungspotenzial, sagt Guyer.

Seit einem Jahr ebenfalls sein Arbeitsplatz: André Guyer vor dem Aescher Gemeindehaus. Valentin Hehli

Im weiteren Verlauf seines Mandats will er den Schwerpunkt der Digitalisierungsaktivitäten von der internen Verwaltung auf die Zusammenarbeit mit externen Anspruchsgruppen legen. Dem 64-Jährigen ist es ein Anliegen, möglichst viele Aescherinnen und Aescher in den politischen Prozess einzubinden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Zuzüger in der Gemeinde in den letzten Jahren stark angestiegen ist und weiter ansteigen wird. «Die Frage wird sein: Wie können wir die Menschen integrieren und das Potenzial, das in ihnen steckt, für das Dorf nutzen?»

In der Freizeit spielt er Barocklaute

Doch noch bevor sich Guyer intensiver mit diesen Fragen auseinandersetzen kann, stehen im nächsten Jahr Gesamterneuerungswahlen in Aesch an. Und Guyer will wieder zur Wahl antreten.

«Für mich war von Anfang an klar, dass ich es nicht nur für ein Jahr machen will.»

Bis dann will der Gemeinderat die revidierte BZO und die Abstimmung über das neue Mehrzweckgebäude und die Doppelturnhalle über die Bühne bringen.

Aber auch sonst ist der Vater zweier erwachsener Kinder vielseitig beschäftigt: In der Freizeit spielt er Barocklaute, geht Joggen mit seiner Frau und bildet sich weiter in Mathematik und Informatik. Zudem ist er im Vorstand verschiedener gemeinnütziger Organisationen aus Wissenschaft und Kultur.

An den Ruhestand denkt der 64-Jährige noch lange nicht. «Pension? Ich weiss gar nicht, was das heissen soll.»