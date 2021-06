Ausstellung

«Definitiv eine Reise wert»: Die dritte Kunstmeile Aesch lockte sogar Auswärtige an

In eingeschränktem Rahmen haben am Samstag 19 Künstler und Kunsthandwerkerinnen ihre Werke an verschiedenen Orten im Dorf präsentiert. Über die Durchführung des Anlasses war lange diskutiert worden.