Aescher Kulturkommission stellt sich neu auf

Aesch Mitglieder gesucht bis Mitte August: Die Kulturkommission stellt sich neu auf Seit dem Start der neuen Legislaturperiode im Juli ist die Aescher Kulturkommission neu dem Präsidialbereich von André Guyer (FDP) angegliedert, wie der Gemeinderat mitteilt. LiZ 26.07.2022, 16.46 Uhr

Als neuer Gemeindepräsident ist André Guyer (FDP) wegen einer Reorganisation neu für die Kultur zuständig. Valentin Hehli

Zuvor war die frühere Sozial-, Gesundheits- und Kulturvorständin Janine Vannaz (Mitte) verantwortlich. Sie hat neu den Hochbau übernommen. Die vom Gemeinderat eingesetzte Kommission besteht aus vier bis sieben Mitgliedern plus einer Vertretung des Gemeinderats. Diese Rolle übernimmt nun Guyer, der zuvor schon als Mitglied Teil der Kommission war.

Der Rest der Kulturkommission ist hingegen zum Ende der Legislatur zurückgetreten. Das sind Präsidentin Fulvia Hofmann, Vreni Eichinger, Simone Cannizzaro und Klaus Herbig. Aktuell sucht der Gemeinderat noch nach neuen Mitgliedern. Bis zum 16. August können sich Interessierte direkt bei Guyer (andre.guyer@aesch-zh.ch) melden.

Die Mitarbeit umfasse die Teilnahme an drei bis vier Kommissionssitzungen, sowie die jährliche Organisation eines Anlasses. Dank der Kulturkommission tritt etwa die erfolgreiche Slampoetin Lara Stoll am 29. Oktober in Aesch auf.