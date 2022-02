Aesch Klein gegen Gross In der neuesten Sendung der Familienshow duelliert der siebenjährige Aescher Laurin Vuille den ehemaligen österreichischen Formel-1-Fahrer Gerhard Berger. Mara Aliotta 16.02.2022, 18.08 Uhr

«Klein gegen Gross – Auf los geht’s los!» Mit diesen Worten von Moderator Kai Pflaume beginnt jedes Duell im TV-Format «Klein gegen Gross – Das unglaubliche Duell». In der Familienshow treten Kinder aus aller Welt zwischen fünf und 14 Jahren in verschiedenen Duellen gegen Prominente an, bei denen sie ihre besonderen Fähigkeiten und Talente demonstrieren. Seit November 2020 wird die deutsche Sendung auch auf SRF ausgestrahlt.