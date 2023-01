Aesch Jetzt hat Marina Stevanovic die Gemeinde auch am Neujahrsapéro überzeugt Der Aescher Neujahrsapéro brachte gleich mehrere Neuerungen mit sich – unter anderem ist nun das Buffet in neuen Händen. David Egger 02.01.2023, 20.00 Uhr

Die Delegation des Aescher Gemeinderats am Neujahrsapéro 2023: Gemeinderat Karsten Kunert (parteilos), Gemeinderätin Janine Vannaz (Mitte), Gemeindepräsident André Guyer (FDP) und Gemeinderat Mischa Kaiser (parteilos). David Egger Das Buffet im Gemeindesaal Nassenmatt in Aesch bot viel Abwechslung. David Egger Dieses Jahr zeichnete für das Buffet erstmals Marina Stevanovic vom Dorfladen in Islisberg AG verantwortlich. Dabei half ihr unter anderem ihr Sohn Goran Stevanovic. David Egger Der Neujahrsapéro 2023 im Gemeindesaal Nassenmatt in Aesch war gut besucht. David Egger

Neues Jahr, neues Glück: Das galt beim Aescher Neujahrsapéro am Montagmittag unter anderem auch für Martin Kaufmann und sein Team, das während vieler Jahre für die Verpflegung beim Neujahrsapéro verantwortlich zeichnete. Statt ein- und nachzuschenken, konnten sie heuer für einmal selber anstossen und gemütlich die Geselligkeit geniessen.

Neu zeichnet Marina Stevanovic für das leibliche Wohl verantwortlich. Sie führt Marina's Dorfladen im Nachbarort Islisberg AG und überzeugte nun, unter anderem zusammen mit ihrem Sohn Goran Stevanovic, die Aescherinnen und Aescher, die in grosser Zahl im Gemeindesaal Nassenmatt zusammengekommen waren. Ihre eigentliche Feuertaufe hatte sie schon letztes Jahr bei einer Gemeindeversammlung bestanden.

Neben neuen Gesichtern waren am Neujahrsapéro auch viele im Dorf bekannte Gesichter zu sehen. So war beispielsweise der Gemeinderat mit Janine Vannaz (Mitte), Mischa Kaiser (parteilos), Karsten Kunert (parteilos) und Gemeindepräsident André Guyer (FDP) vertreten, derweil es für Johann Jahn der erste Neujahrsapéro war, seit er nicht mehr Gemeindepräsident ist. Wie in so manchen anderen Gemeinden wird der Apéro auch in Aesch jeweils ohne Ansprache gefeiert.

Nächste Woche ist Christbaumverbrennen

Letztes Jahr hatte der Aescher Neujahrsapéro noch – wegen Corona – draussen beim Brunnenhof stattgefunden. Nun ist der Anlass in den Gemeindesaal Nassenmatt zurückgekehrt. Wer diesen aufsuchte, wurde schon unten bei der Eingangstür zum Gebäude auf einen nächsten Anlass aufmerksam gemacht, nämlich das Christbaumverbrennen auf dem Kiesparkplatz unterhalb des Feuerwehrdepots. Dieses wird am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr stattfinden. «Für jeden mitgebrachten Tannenbaum gibt es einen Glühwein gratis», heisst es auf der Einladung der Feuerwehr. In Aesch ist zum Jahresbeginn so einiges los.