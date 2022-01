Sechs Kandidierende kämpfen in Aesch um fünf Gemeinderatssitze

Aesch Grosse Erneuerung im Gemeinderat: Sechs Kandidierende kämpfen um fünf Sitze Obwohl nur zwei bisherige Gemeinderäte wieder antreten, kommt es in Aesch zur Kampfwahl. Auf jeden Fall wird der Gemeinderat jünger: Gleich zwei der vier neuen Kandidierenden sind in den 1990er-Jahren geboren. Als Gemeindepräsidentin kandidiert ausschliesslich die bisherige Sozial-, Gesundheits- und Kulturvorsteherin Janine Vannaz (Mitte). Florian Schmitz 26.01.2022, 04.14 Uhr

Konkurrenz um den Einzug ins Gemeindehaus: Bei der Aescher Gemeinderatswahl wird eine Kampfwahl nötig. Archivbild: Severin Bigler

Schon jetzt ist klar, dass die Gemeinderatswahl in Aesch am 27. März spannender wird als vor vier Jahren. Denn es bewerben sich sechs Kandidierende für die fünf Gemeinderatssitze. Dabei stellen sich gleich vier neue Gesichter zur Wahl. Das sah 2018 noch anders aus, als alle fünf bisherigen Gemeinderäte sich wieder aufstellen liessen und konkurrenzlos wiedergewählt wurden.

Von denen, die 2018 gewählt wurden, tritt nur noch Sozial-, Gesundheits- und Kulturvorsteherin Janine Vannaz (Mitte) erneut an. Sie strebt zudem als Einzige das Gemeindepräsidium an. Bei einer Wiederwahl würde Vannaz, die seit 2014 im Gemeinderat sitzt, zur dienstältesten Gemeinderätin in Aesch werden. Von den Bisherigen stellt sich ausser Vannaz nur Hochbau- und Liegenschaftenvorstand André Guyer (FDP) wieder zur Wahl. Guyer ist seit Sommer 2020 Gemeinderat, nachdem er sich in der Ersatzwahl für den zurückgetretenen Max Holliger (FDP) durchsetzte.

Janine Vannaz (Die Mitte) und André Guyer (FDP) treten wieder an. Sandra Ardizzone, Valentin Hehli

Die SVP nominiert den jüngsten Kandidaten

Mit Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum, seit 2004 im Gemeinderat), Tiefbau- und Werkvorstand Roland Helfenberger (SVP, seit 2006) sowie Finanz- und Sicherheitsvorstand Diego Bonato (SVP, 2010) werden zum Ende der laufenden Legislatur im Sommer 2022 insgesamt 46 Jahre Amtserfahrung aus dem Gemeinderat scheiden.

Die SVP steigt im März einzig mit Flavio Friedrich, Vorstandsmitglied der Ortspartei und Mitglied der Faeschtkommission, ins Rennen. Der selbstständige Sanitärmeister ist mit Jahrgang 1993 der Jüngste aller Kandidierenden.

Die Grünliberalen streben erstmals einen Gemeinderatssitz in Aesch an. Die erst im Herbst 2021 gegründete GLP Birmensdorf-Aesch hat Thomas Bürgi, Leiter Regierungscontrolling bei der Staatskanzlei des Kantons Zürich, für die Wahl nominiert. Komplettiert wird das Kandidierendenfeld von den parteilosen Karsten Kunert (Jahrgang 1965) und Mischa Kaiser (1990).

Kunert ist Mitglied des Verwaltungsrats einer international tätigen Vermögensverwaltung. Zuvor war er für mehrere Banken in der Geschäftsleitung tätig. Er kandidierte bereits im Sommer 2020 bei der Gemeinderatsersatzwahl, landete aber deutlich hinter André Guyer auf dem zweiten von drei Plätzen. Kaiser arbeitet als Bereichsleiter Interne Dienste bei einem Alters- und Gesundheitszentrum und ist zurzeit noch Primarschulpfleger in Bonstetten, dies seit 2018.

Schulpflegekandidat Dominik Egli bewirbt sich fürs Präsidium

Klarer ist die Ausgangslage bei den Wahlen für die Primarschulpflege und die Rechnungsprüfungskommission (RPK). Bei beiden Wahlen kandidieren genau so viele Personen, wie Sitze zu vergeben sind. Für die Schulpflege stellen sich die Bisherigen Thomas Gut (parteilos), Monja Käser (parteilos) und Jürg Niederbacher (FDP) erneut zur Wahl. Neu treten zudem Farrah Peter (SVP) und Dominik Egli (parteilos) an. Egli bewirbt sich zudem konkurrenzlos für das frei werdende Schulpräsidium. Die aktuelle Schulpräsidentin Petra Mörgeli zieht sich nach 16 Jahren im Amt zurück.

Wie bei der Schulpflege kandidieren auch für die RPK drei Bisherige: Patrizia Nyffenegger (parteilos), Beat Schlund (parteilos) und RPK-Präsident Roger Stoop (parteilos), der sich ohne Konkurrenz erneut für das Präsidium bewirbt. Vervollständigt wird das Kandidierendenfeld von den Neuen Matthias Berger (FDP) und Ursula Spillmann (parteilos).

Die Aescher Stimmbevölkerung wird am 27. März auch mitentscheiden, welche fünf von sechs Kandidierenden in die Sekundarschulpflege Birmensdorf-Aesch gewählt werden. Ebenfalls gewählt werden die Kirchenpflegen der katholischen Kirchgemeinde Birmensdorf, die auch Aesch und Uitikon umfasst, sowie der reformierten Kirchgemeinde Birmensdorf-Aesch. Zu den beiden Kirchenpflegewahlen treten so viele Kandidierende an, wie Sitze zu besetzen sind.