Aesch Gemeindeversammlung genehmigt neue Massnahmen gegen Vandalismus und Abfallsünder Die neue Polizeiverordnung ermöglicht künftig Videoüberwachung und Bussen wegen Littering. Sie wurde ohne Gegenstimme bewilligt. An den Gemeindeversammlungen der Politischen Gemeinde und der Primarschule wurden auch die Budgets 2023 genehmigt. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 01.12.2022, 16.37 Uhr

Um Vandalen auf die Spur zu kommen, können im öffentlichen Raum künftig Videokameras eingesetzt werden. Florian Schmitz

Um gegen möglichen Vandalismus vorzugehen, kann die Kantonspolizei Zürich, die in Aesch nach dem Rechten sieht, künftig im Dorf auch auf Videoüberwachung setzen. Am Mittwochabend genehmigten die 68 anwesenden Stimmberechtigten an der Versammlung der Politischen Gemeinde die erneuerte Polizeiverordnung diskussionslos. Das bedeutet aber nicht, dass nun vermehrt Videokameras im öffentlichen Raum auftauchen. Vielmehr handle es sich um eine defensive Massnahme, wie Gesellschaftsvorstand Mischa Kaiser (parteilos) klarstellte:

«Wenn Vandalismus passiert, wollen wir die Möglichkeit haben, der Kapo den Auftrag zur Videoüberwachung geben zu können.»

Gleiches gilt für den Artikel zum Thema Littering, der auch neu in der entschlackten und an die übergeordnete Gesetzgebung angepassten Polizeiverordnung steht. Künftig können Abfallsünder mit 100 Franken gebüsst werden. Auch hier gehe es primär darum, eine rechtliche Basis zu schaffen, damit die Gemeinde handlungsfähig sei, so Kaiser.

Ebenfalls neu müssen Veranstaltungen ab 300 Personen vom Gemeinderat bewilligt werden. Damit wolle die Gemeinde eine Möglichkeit schaffen, um sich besser gegen unerwünschte Anlässe von radikalen Gruppen wehren zu können, erklärte Kaiser. Solche Zusammenkünfte hätten in den vergangenen Jahren immer wieder Schweizer Gemeinden auf dem falschen Fuss erwischt.

Gemeinderat wollte keine Steuererhöhung auf Vorrat

Die Gemeindeversammlung genehmigte auch das Budget 2023 mit einem Aufwand von 6,53 Millionen und einem Ertrag von 6,55 Millionen Franken sowie einen Kredit für den Ersatz der Holzschnitzelheizung im Werkhof. «Wir wollen zuerst den Budgetkredit fürs Nassenmatt abschätzen können», erklärte Finanzvorstand Thomas Bürgi (GLP) den Entscheid, den Steuerfuss auf 28 Prozent zu belassen.

«Wir wollen keine Steuererhöhungen auf Vorrat», sagte Gemeindepräsident André Guyer (FDP). Nach dem Aus an der Urne für das 19-Millionen-Projekt mit neuem Mehrzweckgebäude und Doppelturnhalle laufen nun die Arbeiten an einer neuen Lösung. Dafür habe sich ein Steuerungsausschuss, bestehend aus Schulpräsident Dominik Egli (parteilos), Gemeindeschreiberin Yasmin Heri, Tiefbau- und Werkvorsteher Karsten Kunert (parteilos) und Hochbauvorsteherin Janine Vannaz (Mitte), gebildet, wie Guyer informierte. Dieser suche aktuell so schnell wie möglich nach einer neuen, externen Projektleitung.

Der Kredit für den Heizungsersatz musste an der Versammlung vor der Abstimmung noch um knapp 40'000 auf 550'000 Franken erhöht werden, weil der Gemeinderatsantrag den Betrag fälschlicherweise ohne Mehrwertsteuer auswies. Darauf hingewiesen hatte Jürg Naumann, der früher im Schlieremer Gemeinderat politisierte. An die bestehende Heizung sind neben dem Werkhof auch die Schule und das Mehrzweckgebäude angeschlossen. Die Leistung der neuen Holzschnitzelheizung werde hoch genug sein, um auch einen zukünftigen Neubau versorgen zu können, sagte Gemeinderat Kunert.

Diskussion wegen der Sonderschulkosten

Etwas mehr diskutiert wurde dagegen beim Budget 2023 der Primarschule Nassenmatt, das an der anschliessend durchgeführten Versammlung der Primarschulgemeinde behandelt wurde. Eine Stimmbürgerin verlangte von der Schulpflege genauere Auskünfte, wieso die Sonderschulkosten so stark steigen. Finanzvorstand Jürg Niederbachers (FDP) Erklärung, dass diese Kosten viele verschiedene Massnahmen beinhalten und nicht nur der externen Betreuung von schwierigen Kindern dienen, stellte aber nicht alle zufrieden.

So wurde das Budget 2023 genauso wie der von 40 auf 42 Prozent erhöhte Steuerfuss letztlich mit zwei Gegenstimmen genehmigt. Damit steigt der Gesamtsteuerfuss zusammen mit den 21 Prozent der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch von 89 auf 91 Prozent. Der Voranschlag sieht ein Minus von 282’500 Franken vor bei einem Aufwand von 3,74 Millionen und einem Ertrag von 3,46 Millionen Franken. Die Kreditabrechnung für die Aufstockung und Erweiterung der Schulanlage Nassenmatt wurde dagegen einstimmig angenommen.

