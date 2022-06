Aesch Langjährige Gemeinderäte wurden mit einem sportlichen Kuchen verabschiedet Die anwesenden Stimmberechtigten bewilligten an den Gemeindeversammlungen von Primarschule und politischer Gemeinde alle Geschäfte. Der Anlass stand im Zeichen altgedienter Behördenmitglieder, die ihre letzte Gemeindeversammlung im Amt erlebten. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 09.06.2022, 18.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schulpräsidentin Petra Mörgeli (SVP) überreichte den Diego Bonato (SVP), Johann Jahn (Forum) und Roland Helfenberger (SVP) einen Kuchen, der die drei abtretenden Gemeinderäte zeigt, wie sie auf einer Laufbahn dem Ende ihrer Amtszeit entgegenrennen. Florian Schmitz

Das abgebrochene 19-Millionen-Projekt Nassenmatt sorgte zum Abschluss an der Gemeindeversammlung nicht mehr für Diskussionen. Ohne Gegenstimme bewilligten die 68 anwesenden Stimmberechtigten die Abrechnung des Projektierungskredits von 1,3 Millionen Franken sowie die Jahresrechnung 2021. Diese fällt wegen eines Sonderabschreibers von 1,84 Millionen Franken deutlich schlechter aus als budgetiert. Denn der Gemeinderat hat mit der Rechnung alle bisher für das Nassenmatt-Projekt angefallenen Kosten abgeschrieben.

Die Versammlungen von Primarschule und politischer Gemeinde gingen am Mittwochabend in gut einer Stunde fast diskussionslos über die Bühne. Viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger schienen nicht betrübt darüber, schon früh beim üppigen Apéro anstossen und sich austauschen zu können. Denn die Versammlungen standen vor allem im Zeichen des Abschieds. Gleich mehrere altgediente Behördenmitglieder nahmen zum letzten Mal vorne am Tisch Platz, bevor ab Juli die Ende März neu gewählten Gemeinderäte und Schulpfleger übernehmen.

«Danke für die Unterstützung in den 20 Jahren, in denen ich dabei bin», sagte Schulpräsidentin Petra Mörgeli (SVP) am Ende der Primarschulversammlung und wurde mit einem langem Applaus gewürdigt. Zwei Jahrzehnte engagierte sie sich in der Primarschulpflege, 16 Jahre davon als Präsidentin. Zuvor hatte Schulpfleger Jürg Niederbacher (FDP) mit der Jahresrechnung, die einen Aufwandüberschuss von 199000 Franken aufweist, den einzigen Antrag des Abends präsentiert. Dieser wurde von den Stimmberechtigten diskussionslos genehmigt.

Mit Tiefbau- und Werkvorstand Roland Helfenberger (SVP, seit 2006 im Gemeinderat), Finanzvorstand Diego Bonato (SVP, seit 2010) und Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum, seit 2004, seit 2010 Präsident) verlassen 46 Jahre Amtserfahrung den Gemeinderat. Jahn sagte an die Teilnehmenden gerichtet:

«Ich danke ihnen für die vielen guten Diskussionen, die wir hier im Saal geführt haben. Es war ­immer spannend und schön, und es ist gut, dass wir immer anständig geblieben sind.»

Zum Schluss trat Mörgeli noch mal vor die Anwesenden: «Ich weiss, wir haben abgemacht, keine Geschenke zu übergeben.» Aber Abmachungen könne man auch mal brechen, sagte unter viel Gelächter und überreichte den abtretenden Gemeinderäten einen Kuchen. Dieser zeigte die drei als Sportler auf einer Laufbahn, wie sie, ihre letzten 22 Amtstage noch vor sich, dem Ziel entgegen spurten.

Noch 22 Tage im Amt: Diego Bonato (SVP), Roland Helfenberger (SVP) und Johann Jahn (Forum) nähern sich dem Ziel. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Am 4. Juli wird die ­Stabsübergabe gefeiert

Die offizielle Stabsübergabe wird noch an einem eigenen Anlass gefeiert, wie Jahn informierte. Am 4. Juli um 19.30 Uhr wird die Harmonie Birmensdorf auf dem Brunnehof spielen. Bei der Präsentation der Jahresrechnung der politischen Gemeinde, die mit einem Aufwandüberschuss 925000 Franken schliesst, wies Finanzvorstand Bonato auf das strukturelle Defizit bei den Finanzen hin: In ­seinen zwölf Jahren sei die ­Rechnung oft von unerwartet hohen Grundstückgewinnsteuern klar verbessert worden. Mit einem Eigenkapital von 12,75 Millionen Franken stehe die Gemeinde aber finanziell immer noch auf einer guten Basis, auch im Hinblick auf ein neues Projekt auf dem Areal Nassenmatt.

Neben der Jahresrechnung und der Kreditabrechnung nahmen die Stimmberechtigten auch die Teilrevision des Wasserreglements bei einer Gegenstimme an. Mit der Überarbeitung sind laut Gemeinderat einzelne Artikel der aktuell gültigen Rechtssprechung angepasst und zudem verschiedene Begriffe präzisiert und vereinheitlicht worden. Die Befürchtung des einzigen Gegners, dass ein Artikel Hauseigentümern grosse Zusatzkosten aufbürden könnte, verfing nicht im Saal.

Gemeindepräsident Jahn informierte zudem über das bereits vor der Versammlung zurückgezogene Geschäft zur Verpachtung des kommunalen Kommunikationsnetzes. «Die Geschichte war noch nicht ganz abstimmungsreif», sagte er. Es sei wichtig, rasch eine Lösung zu finden, weil das Umfeld mit Sunrise und Swisscom sehr beweglich sei. Der Gemeinderat führe noch diese Woche Gespräche, die eine Zwischenlösung ergeben könnten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen