Aesch: Johann Jahn und Petra Mörgeli blicken zum Abschied zurück

Aesch Gemeindepräsident Johann Jahn und Schulpräsidentin Petra Mörgeli blicken zum Abschied auf zwei bewegte Jahrzehnte im Dorf zurück Am Montagabend wurden Johann Jahn und Petra Mörgeli zusammen mit den weiteren abgetretenen Behördenmitgliedern verabschiedet. Im Gespräch mit der «Limmattaler Zeitung» erzählen sie, was ihre Amtszeit prägte und worauf sie sich nun am meisten freuen.

Petra Mörgeli und Johann Jahn haben in ihren langjährigen Amtszeiten viel erlebt. Florian Schmitz

«Der Ausbau des Dorfs war das grosse Thema und hat vieles geprägt», blickt der frisch abgetretene Aescher Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) zurück. Als er nach sechs Jahren im Gemeinderat 2010 als Gemeindepräsident gewählt wurde, lebten um die 1000 Menschen im Dorf. Mittlerweile sind es rund 1700. Nachdem Anfang 2015 der Quartierplan für das Gebiet Heligenmatt-Feltsch von der kantonalen Baudirektion bewilligt wurde, startete der Bauboom im Dorf so richtig. Alleine 2018 wuchs die Aescher Bevölkerung um über 200 Personen.

«Seit ich dabei bin, waren wir in der Schulpflege immer mit Bauprojekten beschäftigt», erinnert sich Petra Mörgeli (SVP). Nach 20 Jahren in der Schulpflege, davon die letzten 16 als Präsidentin, trat sie dieses Jahr nicht mehr zu den Wahlen an. 2015 konnte sie die Erweiterung des Primarschulhauses, das neue Schulhaus Nassenmatt 2, feiern. Und im Februar 2022 wurde wiederum die Aufstockung dieses Erweiterungsbaus in Betrieb genommen.

Auch neue Vorgaben vom Volksschulamt hätten die Primarschule immer wieder gefordert. «Plötzlich mussten wir Platz schaffen für Gruppenräume oder ein Förderzimmer für die Heilpädagogin», sagt Mörgeli. Da sei der Erklärungsbedarf im Dorf immer wieder gross gewesen, gerade bei Alteingesessenen, die teilweise argumentiert hätten, dass es früher doch auch einfacher ging. Sie erinnert sich an eine Infoveranstaltung, an der die Schulpflege aufzeigte, wie stark sich die Schule über die Jahre verändert hatte.

Würdigung auf dem Brunnenhof

Seit 1. Juli sind Mörgeli und Jahn offiziell nicht mehr im Amt. Am Montagabend wurden sie vor dem Gemeindehaus auf dem Brunnenhof zusammen mit allen anderen scheidenden Behördenmitgliedern feierlich verabschiedet. Viele Aescherinnen und Aescher waren vorbeigekommen, um ihre Arbeit zu würdigen und zwischendurch der Harmonie Birmensdorf zu lauschen.

Die drei abgetretenen Gemeinderäte wurden auf dem Brunnenhof gewürdigt: Diego Bonato (SVP), Johann Jahn (Forum) und Roland Helfenberger (SVP). Florian Schmitz Alt Schulpräsidentin Petra Mörgeli und alt Schulpflegerin Ute Kleiber verabschiedeten sich in kurzen Ansprachen gegenseitig. Florian Schmitz Bei der offiziellen Stabsübergabe auf dem Brunnenhof wurden abgetretene Behördenmitglieder verabschiedet. Dazwischen spielte die Harmonie Birmensdorf. Florian Schmitz Ivo Vögeli wurde aus der Rechnungsprüfungskommission verabschiedet. Florian Schmitz Mit Bratwurst und Schüblig vom Grill wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Florian Schmitz Beste Aussicht auf die Musiker: Ein Anwohner verfolgte den Auftritt der Harmonie Birmensdorf vom eigenen Fenster aus. Florian Schmitz Alt Gemeindepräsident Johann Jahn übergab seinem Nachfolger André Guyer symbolisch einen Stab. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

In Mörgelis Zeit als Schulpflegepräsidentin ist die Primarschule stark gewachsen und hat grosse organisatorische Veränderungen erlebt. Die Umsetzung des kantonalen Volksschulgesetzes ab 2006 und der «Lehrplan 21» habe die Schulpflege über die Jahre stark beschäftigt, sagt sie. So wurde etwa ab dem Schuljahr 2008/2009 erstmals ein Schulleiter angestellt. Dazu Mörgeli:

«Wir hatten das Glück, dass mit Werner Baumann ein langjähriger Lehrer die Schulleitungsausbildung absolviert hatte, deshalb haben wir den Schritt gut hingekriegt.»

Die Einführung einer Schulleitung habe die Schulpflege stark entlastet. «Ich bekam viel weniger Telefonanrufe.» Zuvor waren die Schulpflegemitglieder laut ihr immer die ersten Ansprechpersonen gewesen. Durch die neue Aufgabenverteilung sei die Schulpflege weniger in den Schulalltag involviert gewesen. «Ich fand es schön, dass wir vorher näher an den Lehrpersonen und den Kindern dran waren», sagt Mörgeli. 2016 wurde die Schulpflege mit der Schaffung einer Verwaltungsstelle weiter entlastet. Weil Aesch eine kleine Schule ist, sei die Trennung zwischen operativem Alltagsgeschäft und der strategischen Tätigkeit der Schulpflege aber etwas weniger ausgeprägt als in anderen Gemeinden, sagt sie.

Neuzugezogene Familien senkten den Altersschnitt

Er habe das Wachstum des Dorfs nie als Problem wahrgenommen, sagt Johann Jahn. «Ich hatte immer den Eindruck, dass Aesch offen ist für neue Leute.» Unter den Neuzuziehenden habe es schon immer Leute gegeben, die vor allem zum Schlafen nach Aesch gekommen seien. «Aber es sind auch immer aktive Bewohnende dazugekommen.» Das sei mit dem grossen Bevölkerungsschub durch das Neubauquartier Heligenmatt-Feltsch und weitere neue Überbauungen wie die Siedlung Springgarten nicht anders gelaufen. Die vielen neuzugezogenen Familien mit jungen Kindern hätten zwar die Altersverteilung im Dorf massgeblich nach unten gedrückt, aber das schöne Dorfgefühl nicht beeinträchtigt. «Aesch hat seine Seele nicht verloren und ist immer noch ein gemütliches Dorf», pflichtet Mörgeli bei. Jetzt seien die nächsten Generationen gefragt, um diese Stimmung zu prägen und weiterzutragen, ergänzt Jahn.

Über die Jahre habe er bewegte Abstimmungen erlebt wie 2013 das Nein zu Tempo 30 auf Gemeindestrassen, das nach der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung noch durch ein Referendum an der Urne gebodigt wurde. Oder das nach zehn Jahren Planung vom Stimmvolk abgelehnte Projekt Nassenmatt mit Mehrzweckgebäude und Doppelturnhalle. Den Dialog mit der Bevölkerung habe er aber immer geschätzt.

Der Austausch mit den kantonalen Amtsstellen sei dagegen teilweise mühsamer gewesen. Über die Jahre habe die Bürokratisierung stark zugenommen und der Kanton bestimme heute bei mehr Themen und viel detaillierter mit, was immer wieder zu Verzögerungen führe. Dazu Jahn:

«Mir war immer wichtig, pragmatisch Politik zu betreiben.»

Auch bei der Schule habe sich der administrative Aufwand über die Jahre deutlich erhöht, sagt Mörgeli.

Jahn und Mörgeli haben bereits wieder neue Präsidien

Obwohl beide nun aufwendige Ämter niedergelegt haben, die in den letzten knapp zweieinhalb Jahren wegen der Pandemie besonders fordernd waren, wird ihnen nun sicher nicht langweilig. Jahn hat im Mai das Präsidium der Heimatkundlichen Vereinigung Birmensdorf übernommen und will auch in Aesch die Dorfgeschichte weiter aufarbeiten. Er freue sich aber auch darauf, dank viel weniger Sitzungen privat wieder flexibler zu sein und mehr Zeit zu haben.

Auch Mörgeli hat als neue Präsidentin der Vereinigung Marktfahrer Zürich bereits eine neue Herausforderung angenommen. Zudem will sie ihre Arbeit bei der Spitex vertiefen und medizinische Weiterbildungen ab solvieren. Auch auf mehr Zeit mit ihren Enkelkindern und mehr Spontanität im nicht mehr von Terminen und Sitzungen geprägten Alltag freue sie sich. «Jetzt kann ich auch auf dem Hof wieder mehr dranbleiben.»

