Aesch Erano Manalo aus den Philippinen wurde als Letzter von der Gemeindeversammlung eingebürgert Am Mittwochabend informierte der Aescher Gemeinderat, wie es nach dem abgelehnten 19-Millionen-Kredit zur Nassenmatt weitergeht. Zudem bürgerten die Stimmberechtigten letztmals selber jemanden ein. Die Anträge von Gemeinderat und Schulpflege wurden alle diskussionslos gutgeheissen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 02.12.2021, 19.03 Uhr

Der Aescher Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) mit dem frisch eingebürgerten Erano Manalo. Florian Schmitz

Am Ende der Gemeindeversammlung bedankte sich der Aescher Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) für die aktive Teilnahme. Umgehend korrigierte er sich und sagte, dass zahlreich wohl besser passe. Das sorgte bei den 73 Stimmberechtigten und acht Gästen im Gemeindesaal Nassenmatt für Gelächter. Denn alle Anträge der politischen Gemeinde und der Primarschulpflege wurden diskussionslos und ohne Gegenstimme durchgewunken. Obwohl beide Gemeindeversammlungen harmonisch verliefen, war der Mittwochabend in Aesch historisch.

«Erano Manalo ist die letzte Person, die an der Gemeindeversammlung eingebürgert wird», erklärte Jahn. 2022 tritt die neue Gemeindeordnung in Kraft und künftig wird der Gemeinderat in Eigenregie einbürgern. Der Gemeinderat hätte ihm angeboten, dass er deshalb auch bis Januar warten könne, sagte Jahn. Aber Manalo habe ausdrücklich gewünscht, an die Gemeindeversammlung zu kommen. «Ich bin seit 25 Jahren in Aesch», stellte sich der Philippiner selbst kurz vor und er erzählte, dass seine Frau sich bereits früher eingebürgert habe.

Neben seiner Frau wohnte auch seine Tochter, die in Aesch die Primarschule besuchte, dem historischen Moment zusammen mit ihrem Mann bei. Einstimmig wurde der sichtlich gerührte Erano Manalo von den Stimmberechtigten eingebürgert und anschliessend mit grossem Applaus und Blumenstrauss gewürdigt. Nach der Versammlung erhielt er Gratulationen von allen Seiten. Es sei schön, persönlich für die Einbürgerung hier zu sein, sagte er.

Hochbauvorstand Guyer hat beim Projekt Nassenmatt übernommen

Interessiert verfolgten die Anwesenden auch die Ausführungen zum am vergangenen Sonntag mit 56,5 Prozent abgelehnten 19-Millionen-Kredit für das Generationenprojekt Nassenmatt. Alle Arbeiten seien eingestellt worden und die Gemeinde sei dran, einen sauberen Kostenschnitt per Ende November auszuarbeiten, sagte Jahn. Die Ausgaben sollen ungefähr auf der Höhe des gesprochenen Projektierungskredits von 1,3 Millionen Franken bleiben.

«Seit Montagmorgen sind wir wieder im Vorwärtsmodus», sagte er. In Absprache mit dem Gemeinderat und der Primarschulpflege hat Hochbau- und Liegenschaftenvorstand André Guyer (FDP) die Federführung in der Causa Nassenmatt übernommen. Im Gegensatz zu Jahn wird Guyer 2022 erneut für den Gemeinderat kandidieren. Er kündigte an:

«Wir wollen möglichst viel aus der bereits geleisteten Arbeit herausholen.»

Die Herausforderungen wie der zusätzliche Raumbedarf für die Primarschule und der sanierungsbedürftige Gemeindesaal seien nicht vom Tisch.

Am kommenden Montag finde ein erster Workshop statt für eine grundsätzliche Auslegeordnung. Guyer will beim weiteren Vorgehen alle Anspruchsgruppen mit einbeziehen und stellte mögliche runde Tische und den Einsatz der E-Mitwirkungsplattform in Aussicht. Auch das Abstimmungsergebnis soll noch vertieft analysiert werden. Die Zukunft des Areals Nassenmatt werde ihn in nächster Zeit stark beschäftigten, sagte Guyer. «Die Arbeit gefällt mir und ich freue mich darauf, das Projekt in gute Bahnen zu lenken.»

Budget musste nach der Abstimmung angepasst werden

Wegen des abgelehnten Baukredits musste der Gemeinderat das Budget 2022 innerhalb weniger Tage anpassen, um die für 2022 geplanten Investitionen von 4,3 Millionen Franken zu streichen. Mit dem gestoppten Bauprojekt seien notwendige Investitionen aber nicht einfach verschwunden, sondern um etwa zwei Jahre nach hinten verschoben worden, erklärte Finanz- und Sicherheitsvorstand Diego Bonato (SVP). Gleiches gelte auch für die ab 2023 in Aussicht gestellte Steuererhöhung von fünf Prozentpunkten, um die Investitionen tragen zu können.

Das Budget 2022 der politischen Gemeinde mit einem Aufwand von 7,43 Millionen und einem Ertrag von 7,46 Millionen wurde ebenso angenommen wie die teilrevidierte Entschädigungsverordnung. Auch das Budget 2022 der Primarschule mit einem Aufwand von 3,62 Millionen und einem Ertrag von 3,32 Millionen Franken wurde diskussionslos genehmigt. Gleiches gilt für die angepasste Entschädigungsverordnung, die wie bei der politischen Gemeinde erhöhte Entschädigungen für Behördenämter vorsieht, und den 100'000 Franken schweren Projektierungskredit für die Aufstockung des Schulhauses Nassenmatt 2, die im Frühjahr 2022 fertiggestellt werden soll.

Zwar genehmigten die Aescherinnen und Aescher der Primarschulpflege eine Steuerfusserhöhung von 38 auf 40 Prozent und der Steuerfuss der politischen Gemeinde bleibt bei 28 Prozent. Am Gesamtsteuerfuss von 87 Prozent wird sich nächstes Jahr aber wohl nichts ändern. Denn am kommenden Dienstag befinden die Stimmberechtigten der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch über eine Steuersenkung von 21 auf 19 Prozent.

