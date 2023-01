Nach Unwetter Bernd: So sieht Aescher Obstplantage heute aus

Aesch Eineinhalb Jahre nach Sturm Bernd: So sieht es auf der Obstplantage von Familie Mörgeli heute aus Im Juli 2021 fegte das Sturmtief Bernd über die Obstplantage der Familie Mörgeli in Aesch. 8000 Apfelbäume wurden zerstört. Der Obstbauer spricht von einem Schaden von 425'000 Franken. Heute spriessen neue Bäumchen aus dem Boden. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 18.01.2023, 18.00 Uhr

Der Aescher Obstbauer Markus Mörgeli läuft durch seine neue Apfelplantage. Andrea Zahler (16. Januar 2023)

Gala, Boskoop oder Bonita. Es sind drei der vierzehn Apfelsorten in der neuen Anlage von Mörgeli Obstbau in Aesch. Die feinen Bäume sind an Bambuspfähle gebunden. Betonpfähle ragen aus dem Boden und halten ein schwarzes Netz in der Höhe. Dieses dient zum Schutz vor Hagel, Sonnenbrand und Vogelfrass. Wo das Sturmtief Bernd vor eineinhalb Jahren alles dem Erdboden gleichgemacht hat, stehen nun wieder rund 8000 Apfelbäume auf dem Hügel.

Die Nacht auf den 13. Juli 2021 bleibt Markus Mörgeli für immer in Erinnerung. «Es war zwei Uhr in der Nacht», sagt er. Es ist die Nacht, in der der Sturm Bernd über die Region fegt. Auch über die Obstplantage der Mörgelis. Ein Hagelsturm mit Fallwinden von bis zu 160 Kilometer pro Stunde und Starkregen sei auf die Obstanlage niedergeprasselt, sagt Mörgeli.

Bei den Fallwinden stürzte die Hagelschutzanlage ein und begrub die 8000 Bäumchen unter sich. Der Sturm riss zudem das Regendach der Kirschplantage auf und entwurzelte den 150-jährigen Wasserbirnenbaum.

Sturm Bernd zerstörte in der Nacht vom 13. Juli 2021 die Apfelplantage der Familie Mörgeli in Aesch. zvg Alle 8000 Bäume gingen beim Sturm kaputt. Doch nach etlichen Stunden Arbeit ... Alex Spichale ... steht die Plantage von Markus Mörgeli eineinhalb Jahre später wieder. Andrea Zahler Die neuen Bäume wurden im November 2021 gepflanzt. Andrea Zahler Die alten Bäume wurden im Juli 2021 kurz vor der ersten Ernte dem Erdboden gleichgemacht. Alex Spichale Die Aufräumarbeiten endeten Ende September 2021. Alex Spichale (23. Juli 2021) Zuvor lagen überall entwurzelte sowie abgebrochene Bäume ... Alex Spichale ... und es gab überschwemmte Felder. zvg Über 700 Stunden dauerte der Wiederaufbau der Plantage. Andrea Zahler Der Schaden beläuft sich auf 425'000 Franken. Andrea Zahler

Keine Rettung für die Apfelbäume

Am nächsten Morgen zeigte sich das ganze Ausmass. Er habe sich zuerst einen Überblick verschafft, sagt Mörgeli und fügt hinzu: «Das war unvorstellbar.» Die Äpfel an den 8000 Bäumen waren kurz vor der ersten Ernte und konnten nicht gerettet werden. Da sie noch unreif waren, wurden sie auch nicht an Tiere verfüttert. «Die Kühe fressen auch lieber die guten Äpfel.»

Die Familie konnte einige der Kirschen retten. Die restlichen platzten wegen des gerissenen Regendachs. Nicht alles auf der Obstplantage wurde zerstört. Die Apfelbäume direkt neben dem Wohnhaus blieben mehrheitlich verschont. So wie auch die Zwetschgen und die Erdbeeren, denn die Saison war bereits vorbei.

Bereits einige Tage nach dem Unwetter standen etliche Hilfskräfte auf dem Hof im Einsatz. Dann begannen die Aufräumarbeiten. Mörgeli hatte Unterstützung vom Zivilschutz und von Helferinnen und Helfern aus dem Dorf und der Region. Insgesamt hätten sie 750 Stunden für das Aufräumen und 700 Stunden für den Wiederaufbau gebraucht, sagt er und ergänzt: «Wenn wir das alles allein hätten machen müssen, wäre uns die Decke auf den Kopf gefallen.»

Schaden von 425'000 Franken

Der Obstbauer beziffert den Schaden auf 425'000 Franken. Die kaputte Konstruktion habe die Versicherung übernommen, so Mörgeli. Die doppelten Verankerungen und Schutzhalterungen hat die Familie aus eigenen Mitteln finanziert. Damit sie neue Bäume pflanzen konnten, hatten die Mörgelis ein Spendenkonto eröffnet. Dort seien knapp 90'000 Franken zusammengekommen, sagt er. «Ich war sehr überrascht, denn das ist nicht selbstverständlich.» Viele dieser Spenden seien von Freunden oder Berufskollegen aus der Region, aber auch vom Wochenmarkt gekommen.

Trotz der kaputten Ernte seien sie gut über die Runden gekommen. «Wir konnten uns dank des Handels gut über Wasser halten», sagt Mörgeli und fügt hinzu: «Wir verschuldeten uns dank der Spenden nicht.»

Zwölf Kilo Äpfel pro Baum

Im November 2021 wurden die neuen Bäume mit Hilfe der Gartenbaugenossenschaft Zürich eingepflanzt. Im dritten Standjahr könne man mit einem Ertrag von 50 bis 75 Prozent rechnen, sagt Mörgeli. Bei einem Vollertrag gäbe es etwa eine Ernte von 100 Äpfeln pro Baum. Das seien zwölf Kilo. «Vielleicht gibt es dieses Jahr bereits etwas», sagt Mörgeli, der den fünf Hektaren grossen Obstbau letztes Jahr von seinem Vater übernommen hat. Heute sei alles doppelt abgesichert, sagt er. Das heisst: Zum einen wurde die neue Konstruktion für den Hagelschutz verstärkt und zum anderen die Versicherung verbessert.

Seit dem Sturm Bernd hätten viele seiner Berufskollegen über ihre Versicherung nachgedacht, sagt Mörgeli. Der Aescher will mit einem Vortrag für das Thema sensibilisieren. Ob die neue Konstruktion den nächsten grossen Sturm übersteht, weiss niemand: «Eine Garantie haben wir nicht, aber es muss halten.»

