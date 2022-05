Aesch Dominik Egli wird neuer Präsident der Primarschulpflege Die Primarschulpflege Aesch hat einen neue Präsidenten. Er heisst Dominik Egli (parteilos, neu) und wurde am Sonntag im zweiten Wahlgang ins Amt gewählt. LiZ 16.05.2022, 12.55 Uhr

Die Primarschule Nassenmatt im Hintergrund und im Vordergrund das Aescher Werkgebäude. Valentin Hehli

Dominik Egli war der einzige offizielle Kandidat und holte 273 Stimmen.

55 Stimmen erhielt zudem Thomas Gut (parteilos, bisher), der im ersten Wahlgang in die Primarschulpflege gewählt worden war. Je sechs Stimmen erhielten zudem Monja Käser (parteilos, bisher) und Jürg Niederbacher (FDP, bisher), die ebenfalls im ersten Wahlgang als Mitglieder der Primarschulpflege gewählt worden waren.

Damals, am 27. März, waren sechs Kandidierende für die Wahl in die fünfköpfige Primarschulpflege angetreten. Alle hatten das absolute Mehr erreicht. Als überzählig schied Marco Gerber (FDP, neu) aus, der auch für das Präsidium kandidierte. Sowohl Egli (198 Stimmen) als auch Gerber (216 Stimmen) verpassten im ersten Wahlgang für das Schulpflegepräsidium das absolute Mehr. Weil Gerber die Wahl in die Schulpflege verpasste, konnte er nicht mehr zum zweiten Wahlgang antreten.

Egli folgt nun als neuer Schulpräsident auf die bisherige Schulpräsidentin Petra Mörgeli (SVP), die nicht mehr angetreten ist. Die Stimmbeteiligung lag bei 36,39 Prozent.