Aesch «Diskriminierung sollte es bei uns nicht geben»: Janine Vannaz ist gegen das Covid-19-Gesetz Die Kantonsrätin und Aescher Gemeinderätin Janine Vannaz (Die Mitte) gehört zum Liberalen Komitee gegen das Covid-19 Gesetz. Vor allem die lange Gültigkeit bei einer Annahme der Gesetzesänderungen macht ihr dabei Sorgen. Carmen Frei 19.11.2021, 04.00 Uhr

Janine Vannaz (Die Mitte) findet das geänderte Covid-19-Gesetz die falsche Lösung, um dem Virus entgegenzutreten.

Archivbild: Sandra Ardizzone

Am 28. November steht die Abstimmung zu den Änderungen am Covid-19-Gesetz an. Verschiedene Gruppen kritisieren die aktuelle Version des Gesetzes. Auch das Liberale Komitee gegen das Covid-19-Gesetz setzt sich gegen die Anpassungen ein, über die das Stimmvolk abstimmt. Das Komitee zählt aktuell bereits über 20 Mitglieder, die in Kantons-, Gemeinde- und Stadträten aktiv sind oder waren, und knapp 40 Unterstützende. Zu den Mitgliedern gehört auch Janine Vannaz (Die Mitte), die als Aescher Gemeinderätin, Kantonsrätin und Verwaltungsrätin vom Spital Limmattal bekannt ist.