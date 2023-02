Aesch Die Kinderfasnacht war voller Überraschungen – der «Mister Fasnacht von Aesch» wurde verabschiedet Die Aescher Kinderfasnacht feierte am Sonntag ein fulminantes Comeback. Rund 200 Fasnachtsbegeisterte feierten im Nassenmatt-Saal und wurden immer wieder überrascht. Isabelle Piccand Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Pure Freude überall: Die Aescher Kinderfasnacht war sehr gut besucht. Isabelle Piccand

Am Sonntag hat der Aescher Kinder-Fasnachtsball nach zweimaligem Corona-Ausfall wieder stattgefunden. Rund 200 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler von Klein bis Gross nahmen am bunten Fasnachtstreiben im Nassenmatt-Saal in Aesch teil. Daniela Schlund, Mitglied des Aescher Fasnachtskomitees, war begeistert: «Gerade in den letzten zwei Jahren sind viele neue Kinder nach Aesch gezogen. Es ist schön, zu sehen, wie viel mehr Kinder und Eltern nun an der diesjährigen Kinderfasnacht 2023 teilnehmen.»