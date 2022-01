Aescher Gemeindeversammlung bewilligt neue Ortsplanung

Aesch Die Gemeindeversammlung bewilligte nach langen Diskussionen die neue Ortsplanung Fast drei Stunden debattierten Aescherinnen und Aescher am Mittwochabend. Obwohl die erneuerte Ortsplanung klar gutgeheissen wurde, fielen die Entscheide über die Änderungsanträge meist sehr knapp aus. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 27.01.2022, 18.11 Uhr

Im Gebiet Zwigarten kommen sich Landwirtschaft und Wohnhäuser sehr nah. Um die Wohnhäuser besser zu schützen, wird ein Teil des Gebiets in die Kernzone eingezont werden. Florian Schmitz

«Damit sind wir am Schluss von unserem kleinen Marathon», sagte Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum). Fast drei Stunden hatte die Aescher Gemeindeversammlung am Mittwochabend über die erneuerte Ortsplanung diskutiert und über diverse Änderungsanträge befunden. Das Thema beschäftigte im Dorf: 118 Stimmberechtigte waren zur Versammlung erschienen. Kurz vor dem Start mussten noch zusätzliche Stühle aufgestellt werden, damit alle einen Platz fanden. An der Versammlung ging Hochbau- und Liegenschaftenvorstand André Guyer (FDP) alle während der öffentlichen Auflage im Sommer 2021 eingereichten, aber nicht berücksichtigten Einwendungen einzeln durch.

Am Ende waren die meisten Zweifel und Unsicherheiten offenbar ausgeräumt. Bei der Schlussabstimmung sprachen sich die Stimmberechtigten mit nur einer Gegenstimme dafür aus, die totalrevidierte Ortsplanung festzusetzen. Die Abstimmung beinhaltete auch die Zustimmung zum Bericht, in dem der Gemeinderat seine Haltung zu allen Einwendungen begründet. Nach dem Ja der Gemeindeversammlung wird der Gemeinderat als nächsten Schritt die Genehmigung bei der kantonalen Baudirektion beantragen. Liegt diese vor, werden die ­Genehmigung und der Versammlungsentscheid publiziert und die neue Ortsplanung kann in Kraft treten, wenn innerhalb der 30-tägigen Frist keine Rechtsmittel dagegen ergriffen werden.

Nur eine Stimme machte den Unterschied

Vier Bürger stellten ihre vom Gemeinderat nicht berücksichtigten Einwendungen an der Gemeindeversammlung als Änderungsanträge zur Abstimmung. Zunächst verlangte ein Anwohner, dass das letzte Stück des Föhrenwegs ab Chilegässli, das bergseitig noch nicht bebaut wurde, als Wohnzone W1A statt W1B definiert wird. Die Unterteilung der Zone W1 ist neu im Zonenplan und dient laut Gemeinde der Präzisierung.

Die noch nicht bebauten Grundstücke über dem Föhrenweg (unten rechts) und unter der direkt darunter verlaufenden Grossacherstrasse sorgten an der Gemeindeversammlung für Änderungsanträge. Auch das Gebiet Schuemachermatt beim Kreisel im Südwesten des Dorfs gab zu Reden. Geo Admin

In der Zone W1A sind die Einschränkungen für Baukörpergrössen etwas höher. Abgesehen von der neuen Möglichkeit, in der Zone W1B Flachdächer zu errichten, galten auf dem betroffenen Land schon vorher die gleichen Regeln wie in der Zone W1B, wie Gemeindepräsident Jahn erinnerte.

«Es ist nicht nötig, dass oberhalb vom Föhrenweg noch mehr grosse Blöcke erstellt werden. Machen wir eine Kehrtwende»,

entgegnete ein Bewohner. «Wir müssen im Jahr 2022 an die Zukunft denken und das Einfamilienhausdenken etwas zurückstellen», sagte ein anderer. Nach weiteren teils emotionalen Voten dafür und dagegen, die vom schönen Ortsbild über den Mehrverkehr und die Aussicht oben auf dem Hügel bis zur nötigen Verdichtung reichten, sprachen sich die Stimmberechtigten mit 49 zu 48 Stimmen für den Antrag aus.

Was sich mit der neuen Ortsplanung alles verändert Die Gesamtrevision der kommunalen Nutzungs- und Richtplanung besteht aus folgenden Instrumenten: der Bauordnung, dem Zonenplan, dem Kernzonenplan und dem Richtplan Verkehr, öffentliche Bauten und ­Anlagen. Der bisherige Ergänzungsplan Gewässerabstandslinien wird im Zuge der Revision aufgehoben, weil er obsolet wird. Grundsätzlich wurde die Ortsplanung an die Entwicklung im Dorf und die vielen Veränderungen der übergeordneten planerischen und gesetzlichen Grundlagen angepasst – wie das revidierte Raumplanungsgesetz oder das kantonale Planungs- und Baugesetz. Die Vereinheitlichung von Baubegriffen in der Bauordnung führt laut Gemeinde zu erweiterten baulichen Möglichkeiten. Im neuen Zonenplan sollen die bisher zwei Kernzonen auf eine reduziert werden. Neben einigen weiteren Detailveränderungen sollen zudem einige Häuser im Gebiet Zwigarten im Westen von Aesch in die Kernzone eingezont werden. Auf einen kommunalen Mehrwertausgleich verzichtet die Gemeinde aber auch in Zukunft. (flo)

Drei Änderungsanträge wurden abgelehnt

Diesen Schwung wollte ein anderer Stimmbürger nutzen. Er forderte in einem weiteren Änderungsantrag, dass auch das letzte Stück der talseitig noch nicht bebauten Grossacherstrasse, die ebenfalls am südlichen Dorfrand gleich unter dem Föhrenweg liegt, als Wohnzone W1A statt W1B definiert wird. Natürlich wäre es schöner, gar keinen Verkehr vor der Haustür zu haben und mit seinem Haus alleine in der Landschaft zu stehen, sagte Gemeinderat Guyer.

«Ich appelliere an die Versammlung, auch das Gesamtbild zu sehen und nicht nur das, was unmittelbar vor der eigenen Haustür ist.»

Wieder wurde die Abstimmung knapp, aber diesmal unterlag der Änderungsantrag mit 48 zu 56 Stimmen.

Mit 46 zu 48 Stimmen abgelehnt wurde zudem ein Antrag, die in der Bauordnung maximal erlaubten Abgrabungen und Aufschüttungen nicht auf 1,5 Meter festzulegen, sondern wie bisher auf 2,5 Meter zu belassen. Chancenlos blieb die Forderung, das noch unbebaute Gebiet Schuemachermatt in der Nähe des Kreisels am südlichen Dorfrand als Reservezone zu definieren. Nur vier Personen sprachen sich dafür aus.

