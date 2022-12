Aesch Der Kanton lehnt einen Teil der erneuerten Ortsplanung ab Obwohl die Gemeinde Aesch enttäuscht ist, dass die geplante Einzonung im Zwigarten nicht genehmigt wird, plant sie keinen Rekurs. Wichtig ist für Gemeindepräsident André Guyer (FDP) nun, dass möglichst schnell Planungssicherheit herrscht. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 13.12.2022, 13.35 Uhr

Das Grundstück, auf dem sich die beiden Scheunen befinden, darf nicht von Landwirtschaftsland zu Bauland umgewandelt werden. Florian Schmitz

Nach einer fast dreistündigen Debatte genehmigte die Aescher Gemeindeversammlung im Januar 2022 die erneuerte Ortsplanung. Ein Teil davon wird von der Baudirektion des Kantons Zürich aber nicht genehmigt, wie jetzt in den Dokumenten der öffentlichen Auflage zu lesen ist. Diese dauert noch bis zum 23. Dezember.

Einerseits geht es um zwei Punkte in der neuen Bau- und Zonenordnung (BZO), die regelt, wie Grundstücke genutzt werden dürfen. Der Kanton lehnt die Einzonung eines Grundstücks im Gebiet Zwigarten ab. Und ebenso die Umwandlung eines Teils des Grundstücks an der Dorfstrasse 19b von der Kern- in eine Wohnzone. Es handelt sich dabei um das Land, auf dem das alte Feuerwehrgebäude steht. Andererseits will der Kanton auch den Beschluss der Gemeinde, auf einen kommunalen Mehrwertausgleich zu verzichten, nicht genehmigen.

In Aesch löst der Entscheid der Baudirektion keine Freude aus. Aber man müsse damit leben, sagt Gemeindepräsident André Guyer (FDP) auf Anfrage. Immerhin sei kein weiterer politischer Prozess notwendig und die neue BZO könne ohne die nicht genehmigten Punkte bald in Kraft treten, falls keine Rekurse eingereicht werden. «Für die Gemeinde ist wichtig, dass wir möglichst schnell Planungssicherheit haben», sagt Guyer.

Hohes Risiko, kaum Erfolgschancen

Deshalb werde die Gemeinde die kantonale Verfügung rechtlich nicht weiterziehen und auf einen Rekurs verzichten, so Guyer. Er bedauere zwar, dass das Grundstück im Zwigarten nicht von der Landwirtschaftszone in die Kernzone umgewandelt werden könne. Der Grundeigentümer sei kein Bauer und die beiden Scheunen auf dem Grundstück würden nicht mehr für die Landwirtschaft genutzt. Auch weil das Gelände direkt an andere Wohnhäuser grenze, sei es schade, dass dort nicht gebaut werden könne.

In unmittelbarer Nähe des Grundstücks, das nicht eingezont werden darf, wird bereits gewohnt. Florian Schmitz

Aber das Risiko, dass ein Rekurs zu Verzögerungen führen würde, sei sehr hoch und die Erfolgsaussichten äusserst gering, sagt Guyer. «Bei Landwirtschaftsflächen ist der Kanton hart.» Die Baudirektion begründet ihren Entscheid in der Verfügung damit, dass Aesch gemäss kantonalem Raumordnungskonzept im Handlungsraum «Landschaft unter Druck» liegt, weshalb «die bestehenden landschaftlichen Qualitäten zu erhalten beziehungsweise wiederherzustellen sind.» Zudem sollen die vorhandenen Bauzonen im Einzugsbereich des öffentlichen Verkehrs aktiviert werden.

In diesem Handlungsraum seien keine Einzonungen vorgesehen und alle landwirtschaftlichen Produktionsflächen sollen gesichert werden, präzisiert Baudirektionssprecher Markus Pfanner auf Anfrage. «Laut kantonalem Richtplan ist in diesem Handlungsraum unter anderem vorgesehen, dass der Bauzonenverbrauch zu verringern und die Zersiedlung einzudämmen ist.» Gerade angrenzend an dicht besiedelte Gebiete habe sich der Druck auf die offene Landschaft in den letzten Jahren laufend erhöht.

Die Umzonung des alten Feuerwehrgebäudes verwehrt der Kanton, weil der Bau Bestandteil des kantonalen Ortsbildinventars ist. Das Gebäude befinde sich an einem markanten Kreuzungspunkt der Dorf- und der Lielistrasse, schreibt Pfanner. «Um die Aussenraumstruktur und die prägende räumliche Situation an der Kreuzung im Sinne des Ortsbildschutzes zu bewahren, ist eine Kernzone erforderlich.» Die Gemeinde, der das aktuell als Lagerplatz genutzte alte Feuerwehrgebäude gehört, hoffte mit der Umzonung auf mehr Flexibilität, um mit dem Land etwas Sinnvolles zu machen, wie Guyer sagt.

Gesetzesänderung soll Mehrwertverzicht ermöglichen

Dass Aesch bei Um- oder Aufzonungen nicht auf einen kommunalen Mehrwertausgleich verzichten darf, kommt nach einem Bundesgerichtsurteil vom 5. April 2022 zur Gemeinde Meikirch BE wenig überraschend. Das Gericht urteilte, dass ein Verzicht gegen das Raumplanungsgesetz verstosse und die kommunale Mehrwertabgabe mindestens 20 Prozent betragen müsse.

Weil der Kanton Zürich in seinem Mehrwertausgleichsgesetz nur ein Maximum von 40 Prozent vorschreibt, ging die Gemeinde nicht von einem Mehrwertabgabenzwang aus. Eine Mehrwertabgabe komme in Aesch mangels passender Grundstücke sowieso kaum zum Zug und der ganze Abschöpfungsprozess sei kompliziert, sagt Guyer. Deshalb ergebe die Vorschrift für Aesch keinen Sinn.

Die gute Nachricht für das Dorf: Im Sommer sprach sich der Ständerat einstimmig für die laufende Revision des Raumplanungsgesetzes aus. Dabei wurde die Passage zum Mehrwertausgleich so präzisiert, dass kleine Gemeinden künftig auf einen kommunalen Mehrwertausgleich verzichten dürfen. Noch muss auch der Nationalrat zustimmen und die Gesetzesrevision untersteht dem fakultativen Referendum.

