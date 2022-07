Aesch: Das Waldfest 2022 lockte die Massen an

Aesch Das Waldfest lockte die Massen an: «Der Knabenverein hat das super organisiert» Am Freitag und Samstag fand im Aescher Wald die Sommer-Night-Party des Knabenvereins statt. Christian Murer 24.07.2022, 18.00 Uhr

Der aufgestellte DJ Mad Flaver heizte am Freitag ein. heizte Mmmh... Waldfest! Diese Teller sehen doch schon mal lecker aus. Das Aescher Waldfest ist auch kulinarisch ein Genuss. C. Murer Der Knabenverein hatte alle Hände voll zu tun. C. Murer Das gemütliche Beisammensein wird am Aescher Waldfest gross geschrieben. C. Murer Auch dem Küchen- und Serviceteam sei eine kühle Pause gegönnt. C. Murer Danach gings dann schnell wieder an den Zapfhahn ... C. Murer ... denn schliesslich gab es die eine oder andere Bier-Bestellung. C. Murer Die Festbänke waren gut gefüllt am Waldfest in Aesch. C. Murer

Die traditionelle Sommer-Night-Party im Aescher Wald hat keineswegs an Reiz verloren. Am Freitag- und Samstagabend füllten sich allmählich die langen Bankreihen mit 500 Festfreudigen, sodass so richtig die Post abging.

DJ Mad Flaver gab am Freitagabend sein Bestes und heizte die Stimmung zwischen den Bäumen, Bänken und Tischen tüchtig ein. Am Samstagabend sorgte dann eine Party-Band für beschwingt-heitere Stimmung.

Das junge und jung gebliebene Partyvolk aus Aesch und Umgebung konnte sich auf eine gute Festwirtschaft verlassen. Auf dem Grill brutzelten Steaks und Würste und in der Fritteuse wurden die bleichen Kartoffelstängeli zu Pommes frites vergoldet. Eine Schar fleissiger Kellner sorgte dafür, dass Bier, Wein und Wasser in Strömen flossen. Und an der Bar gab es so manchen farbigen Muntermacher.

Auf der kleinen Tanzfläche spielten am frühen Abend die Kinder Fangis, bis dort dann später bis in die frühen Morgenstunden getanzt wurde.

«Einige Leute vom Dorf und der näheren Umgebung sieht man oft, andere nur sehr selten. Darum ist so ein Fest eine gute Gelegenheit, sich zu treffen, sich auszutauschen, um schliesslich einen gemütlichen und lustigen Abend zu verbringen», bilanzierte die Festbesucherin Nicole Broye-Otter aus Aesch. «Wie immer hat der Knabenverein das super organisiert», lobte sie zudem.

Im Oktober folgt das 60-Jahre-Jubiläum

«Wir wollen die Geselligkeit pflegen und in der freien Natur gemütlich zusammen sein», umschrieb der junge Präsident Chris Hafner die Idee des jährlichen Aescher Waldfestes. Er selber habe die Aufgabe als Präsident zuerst etwas unterschätzt. «Ich habe grossen Respekt dafür, was der frühere Präsident gemacht hat», sagte daher der 22-jährige Landmaschinen-Mechaniker, der heuer das erste Mal für das Waldfest verantwortlich war.

Auf das 60-Jahre-Jubiläum, das der Knabenverein am Samstag, 22. Oktober, feiern wird, freuen sich Chris Hafner und sein Team schon jetzt. Die Feierlaune in Aesch beschränkt sich eben nicht nur auf den Sommer.

