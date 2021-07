Aesch Auf der Apfelplantage von Markus Mörgeli hat das Aufräumen begonnen – ein Experte sagt: «Das Ausmass des Schadens dürfte schweizweit einzigartig sein» Nach dem verheerenden Unwetter von letzter Woche hat der Aescher Obstbauer Markus Mörgeli mit dem Aufräumen begonnen. Dabei erhält er tatkräftige Unterstützung vom Zivilschutz Limmattal-Süd. Aber auch die Dorfbewohner zeigen viel Solidarität. Sven Hoti 23.07.2021, 16.55 Uhr

Insgesamt 8000 Bäumchen fielen Sturm Bernd zum Opfer: Markus Mörgeli auf seiner zerstörten Apfelplantage in Aesch. Alex Spichale In der Nacht vom 12. auf den 13. Juli hat der Sturm auf dem Hof der Familie Mörgeli in Aesch gewütet. So wurde etwa das Hagelnetz der Kirschanlage zerrissen, wodurch die Kirschen vom Regen aufsprangen. zVg Besonders grossen Schaden nahm die zwei Hektare grosse Apfelplantage. zVg Der Zivilschutz Limmattal-Süd hilft der Familie Mörgeli beim Aufräumen der kaputten Anlage mit. Alex Spichale Der Kommandant der Zivilschutzorganisation hat ihm die Hilfe des Zivilschutzes angeboten, als er vom Schaden erfuhr. Alex Spichale Auch in der näheren Umgebung sind die Folgen von «Bernd» noch ersichtlich. Alex Spichale Zahlreiche Bäume fielen dem Sturm zum Opfer. zVg Ein 150-jähriger Wasserbirnbaum wurde entwurzelt und kippte daraufhin auf die Hagelnetzkonstruktion einer anderen Obstanlage der Mörgelis. zVg

Abgebrochene Äste, ein verlassener Baumstumpf, eine geköpfte Tanne: Die Folgen von Sturm Bernd sind auf dem Weg zum Hof der Familie Mörgeli in Aesch noch immer ersichtlich. Aus der Ferne sind orange Punkte auf der Apfelplantage des Betriebs auszumachen. Es ist die Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd, die in diesen Tagen mit zehn Mann bei den Aufräumarbeiten mithilft. Die tatkräftige Unterstützung ist auch bitternötig, denn auf der Plantage steht kein Stein mehr auf dem anderen, oder besser gesagt: kein Baum mehr auf dem Boden.

Während das Dorf von Sturm Bernd vor eineinhalb Wochen mehr oder weniger verschont blieb, trafen der Hagel und die starken Winde die zwei Hektare grosse Apfelplantage der Mörgelis mit voller Wucht. Die eingestürzte Hagelschutzanlage mit ihrer an Ankern und Betonpfählen befestigten Drahtkonstruktion begrub die insgesamt 8000 Bäumchen unter sich. «Bernd» entwurzelte zudem einen rund 150-jährigen Wasserbirnenbaum, der darauf die Hagelnetzkonstruktion einer anderen Obstanlage zerstörte. Bei der Kirschplantage riss das Regendach, wodurch gut die Hälfte der Früchte wegen des Regens aufplatzte. Auch das komplette Gemüsebeet fiel dem Hagel zum Opfer.

David Szalatnay von der Fachstelle Obst des Strickhofs spricht von einem «Totalschaden». Der Experte hat sich am Mittwoch vor Ort selbst ein Bild von der Verwüstung gemacht. Er beziffert das Baumkapital von Mörgelis Plantage auf 175'000 Franken. Darin enthalten ist unter anderem auch die Arbeit, die der Obstbauer in den vergangenen drei Jahren in die Bewirtschaftung gesteckt hatte. Szalatnay sagt:

«Die Plantage ist nicht mehr zu retten.»

20 Prozent des Baumbestandes seien umgeknickt, 80 Prozent komplett abgebrochen.

«Es war ein absolut ausserordentliches Ereignis», sagt David Szalatnay vom Strickhof. zVg

«Das Ausmass des Schadens dürfte schweizweit einzigartig sein», sagt Szalatnay. Er habe mit dem Hersteller von Mörgelis Apfelanlage gesprochen. Auch diesem seien keine ähnlich gravierenden Fälle bekannt. Und eine Fehlkonstruktion könne «mit grosser Sicherheit» ausgeschlossen werden, fügt der Experte an. In der besagten Sturmnacht hätten die Winde im Gebiet um Mörgelis Hof Orkanstärke erreicht – also mehr als 120 km/h. «Es war ein absolut ausserordentliches Ereignis», so Szalatnay. Er sagt:

«Die schiere Gewalt war einfach zu gross für die Anlage.»

Der Sturm verursachte den Mörgelis einen Ernteausfall von rund 70 Prozent. Und das in dem Jahr, in dem die vor drei Jahren bepflanzte Apfelplantage erstmals richtig Ertrag gebracht hätte, sagt Markus Mörgeli. Was der Ernteausfall aus finanzieller Sicht für die Familie bedeutet, kann der Obstbauer zurzeit noch nicht in Zahlen ausdrücken. Doch angesichts des Schadens dürften die Einbussen signifikant sein.

Die Versicherung wird nur für einen Teil der Schäden aufkommen. Während die Anlage an sich versichert ist, muss die Familie für die kaputten Bäumchen selbst in die Taschen greifen. Die Versicherung übernehme nämlich nur Hagelschäden, die direkt an den Bäumchen entstehen, erklärt Mörgeli. Solche Schäden, die etwa eine einstürzende Hagelschutzanlage verursachen, blieben ungedeckt.

Das Schicksal der Familie bewegt die Aescher

Die Bauernfamilie verkauft ihre Waren unter anderem über ihren Onlineshop. Aber auch auf dem Wochenmarkt am Zürcher Bürkliplatz sind sie mit einem Stand präsent. Zudem liefern die Mörgelis ihre Waren über einen Zwischenabnehmer an die Migros ab. Markus Mörgeli hätte den Hof seines Vaters Anfang 2022 übernehmen sollen. Wegen des Sturms sei die Übergabe unsicher, sagt der Sohn.

Nachdem die Unwetter in den vergangenen Wochen die Ernte von Bauer Mörgeli in Aesch zerstörte, hat der Zürcher Obstverband einen Spendenaufruf für den Bauer gemacht. Der Betroffene ist von der grosszügigen Solidarität der Bevölkerung und des Zivilschutzes überwältigt, wie auch der Beitrag von TeleZüri zeigt. TeleZüri

Das Schicksal der Mörgelis bewegt die Aescher. Bereits am vergangenen Samstag haben Lehrpersonen der Primarschule Aesch beim Aufräumen mitgeholfen. Der Kommandant der Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd lebt in der Nachbarschaft. Er habe ihm die Hilfe des Zivilschutzes angeboten, als er die Zerstörung von seinem Zuhause aus erspäht habe, erzählt Mörgeli. Unterstützung erhält die Familie auch von Berufskollegen, Nachbarn und Leuten aus dem Dorf. Ein älterer Herr fährt während des Gesprächs auf dem Hof vor, um gedrechselte Teller abzugeben: ein Geschenk an die zahlreichen Helfer auf dem Feld.

Im Oktober soll die Plantage neu aufgebaut werden

Auch in den nächsten Wochen werden die Mörgelis noch mit Aufräumen beschäftigt sein. Laut Markus Mörgeli können die Netze der alten Apfelanlage weiterhin verwendet werden. Der Rest werde entsorgt. Die kaputten Bäumchen werden als natürlicher Dünger liegengelassen. Voraussichtlich im Oktober will Mörgeli dann mit dem Aufbau einer neuen Plantage beginnen.

In der Zwischenzeit will David Szalatnay vom Strickhof den Obstbetrieb dabei unterstützen, die berechnete Schadenssumme beim Fonds Suisse einzureichen. Die Stiftung leistet finanzielle Unterstützung bei sogenannten Elementarschäden, also Schäden, die durch unvorhersehbare Naturereignisse wie Hagel oder Überschwemmungen entstehen. Doch auch mit dieser Hilfe wird Mörgeli nochmals drei Jahre warten müssen, bis seine neuen Apfelbäumchen wieder so gross sind wie die alten.

Für den Wiederaufbau der Apfelplantage hat der Familienbetrieb Mörgeli ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN: CH96 0070 0110 9014 1464 5, Kontoname: Spendenkonto Obstbäume.