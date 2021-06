Daeniker (FDP) wird Friedensrichter für Aesch und Birmensdorf

Aesch Christian Daeniker (FDP) wird neuer Friedensrichter Christian Daeniker (FDP) wird künftig auch in Aesch schlichten. Er folgt damit auf Edith Schleifer (FDP) die lange sowohl in Birmensdorf als auch in Aesch als Friedensrichterin amtete. Lydia Lippuner 13.06.2021, 20.04 Uhr

Soll für Einigkeit sorgen: Christian Daeniker (FDP) ist neugewählter Friedensrichter in Birmensdorf und Aesch. Bild: zvg

Der am 7. März neu gewählte Birmensdorfer Friedensrichter Christian Daeniker (FDP) wird künftig auch in Aesch schlichten. Der 60-jährige Berater in den Bereichen Treuhand und Finanzwesen erhielt im zweiten Wahlgang 167 Stimmen. In der ersten Runde war er gegen Martin Missfelder (Mitte) angetreten. In Birmensdorf gewann er die Wahl gegen ihn, in Aesch verpasste er das absolute Mehr aber knapp. Missfelder verzichtete auf den zweiten Wahlgang. So wird Daeniker bald Edith Schleifer (FDP) beerben, die lange sowohl in Aesch als auch in Birmensdorf als Friedensrichterin amtete und am Ende der laufenden Legislatur zurücktritt.