Aesch: keine Lust auf die Einheitsgemeinde

Aesch Zusammenarbeit ist bereits eng: Politische Gemeinde und Primarschule haben keine Lust auf eine Einheitsgemeinde Für Schulpräsidentin Petra Mörgeli schwächen Einheitsgemeinden die Schulen deutlich. Gemeindepräsident Johann Jahn findet die bestehende Zusammenarbeit bereits ausreichend. Deshalb wollen beide Güter sich nicht von sich aus mit einem Zusammenschluss befassen. Florian Schmitz 11.06.2021, 14.05 Uhr

In Aesch sind sich die Primarschule und die politische Gemeinde einig, dass ein Zusammenschluss nicht nötig ist. Severin Bigler

In immer weniger Limmattaler Gemeinden funktionieren die politische Gemeinde und die Schulgemeinde getrennt voneinander. Urdorf wird 2022 zur Einheitsgemeinde. Birmensdorf stimmt Ende August über die Fusion von politischer Gemeinde und Primarschule ab. Und auch in Uitikon wird im Herbst über die neue Gemeindeordnung für die Einheitsgemeinde abgestimmt. Und in Oetwil stört sich die Primarschulgemeinde an einem Projekt der politischen Gemeinde.

Auch in Aesch erneuern die Primarschulgemeinde und die politische Gemeinde ihre Gemeindeordnungen, die beide am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung vorberaten wurden. Von einer Zusammenlegung beider Güter ist aber nirgendwo die Rede. «Ich war überrascht, denn ich hätte damit gerechnet, dass man jetzt endlich das Projekt Einheitsgemeinde angeht», sagte eine Stimmbürgerin an der Versammlung. Sie sei enttäuscht, dass entsprechende Gedanken einfach gar nicht vorkämen.

Schulpräsidentin Petra Mörgeli machte klar:

«Ich bin kein Fan von Einheitsgemeinden.»

Diese würden die Schule stark schwächen. Von aussen seien keine Fusionsbegehren an die Schulpflege herangetragen worden, deshalb habe man das Thema bei der Erneuerung bewusst weggelassen. «Wir waren froh, dass wir es nicht angehen mussten», ergänzte sie.

Grossprojekt zeige Sinn der Zusammenlegung

Die gleiche Stimmbürgerin fragte auch Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum), wieso die Einheitsgemeinde kein Thema sei. Das an der Versammlung präsentierte Grossprojekt Nassenmatt, dass Schule und Politik gemeinsam planen, zeige doch den Nutzen einer Zusammenlegung. Auch sei sie überzeugt, dass die Schulpflege bei einer Fusion nicht beschnitten werde, sondern sich einfach klarer auf die Bildung fokussieren könne.

Auch die politische Gemeinde sehe ohne Druck von aussen keinen Grund, einen möglichen Zusammenschluss zu thematisieren, sagte Jahn. Er sei der Ansicht, dass bereits jetzt viel zusammengearbeitet wird und etwa bei den Finanzen und den Liegenschaften grosse Überlappungen bestehen. Auch wenn das 18,8-Millionen-Projekt Nassenmatt so vielleicht eine Spur komplizierter sei, funktioniere die Kooperation gut. Für die Zukunft seien so zudem alle Optionen offen, so Jahn: «Wenn wir später irgendwann zum Schluss kommen, wir müssen es trotzdem zusammenlegen, wäre das recht einfach.»

Auch bei der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch sind Zusammenlegungen kein Thema. Im September 2020 sprachen sich die Stimmberechtigten beider Dörfer deutlich dagegen aus, dass die gemeinsame Sekundarschule aufgelöst werden soll zugunsten einer Einheitsgemeinde in Birmensdorf.