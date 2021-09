Abstimmungen In Geroldswil und Oetwil sprachen sich über 90 Prozent für die neuen Statuten der Feuerwehr beider Gemeinden aus Die Zweckverbände mussten aufgrund des kantonalen Gemeindegesetzes die Statuten anpassen. Das Stimmvolk von Geroldswil und Oetwil befürworteten die totalrevidierten Statuten des Zweckverbands der Feuerwehr Geroldswil-Oetwil klar. Carmen Frei 26.09.2021, 20.59 Uhr

Der Zweckverband der Feuerwehr Geroldswil-Oewil erhält nun neue Statuten. zvg

Die totalrevidierten Statuten des Zweckverbands der Feuerwehr Geroldswil-Oetwil wurden mit ­insgesamt 90,5 Prozent Ja-Stimmen deutlich angenommen. In Geroldswil genehmigten 90,1 Prozent der Abstimmenden die Totalrevision, in Oetwil waren es 90,9 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 40,5 Prozent. In Geroldswil äusserten sich 36,9 Prozent der Stimmberechtigten, in Oetwil 46,6 Prozent.