Abstimmungen Die Gemeinden sagten dreimal Ja zu den totalrevidierten Statuten Aufgrund des kantonalen Gemeindegesetzes waren Anpassungen in den Statuten des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil-Weiningen nötig. Die drei Gemeinden nahmen die Totalrevision mit einem klarem Ja an. Carmen Frei 26.09.2021, 20.59 Uhr

Der Zweckverband Guppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil-Weiningen hat die Totalrevision der Statuten nun hinter sich. Themenbild:

Trix Niederau

Das Stimmvolk der drei Trägergemeinden hat die neuen Statuten des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil-Weiningen (GOW) gutgeheissen. Am deutlichsten wurden die totalrevidierten Statuten in Weiningen mit 91,1 Prozent Ja-Stimmen angenommen. In Geroldswil stimmten 87,9 Prozent Ja, in Oetwil waren es 90 Prozent. Die Stimmbeteiligung war mit 46,2 Prozent in Oetwil am höchsten.