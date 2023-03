Schlieren Neues Alterszentrum kann gebaut werden: Volk sagt Ja zum 44-Millionen-Kredit Mit fast 77 Prozent Ja-Anteil wurde die Vorlage für einen Ersatz für das bestehende Alterszentrum Sandbühl angenommen. Alt Stadtrat Christian Meier (SVP) kann jetzt ruhig schlafen gehen. Seine Mission ist erfüllt. Lukas Elser Jetzt kommentieren 12.03.2023, 17.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bewohner des künftigen Alterszentrums werden von ihrem Balkon das Treiben im Park beobachten können. So soll das Alterszentrum «Wohnen am Stadtpark» dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Finanz- und Liegenschaftenvorsteherin Manuela Stiefel (parteilos), Sozial- und Altersvorsteherin Songül Viridén (GLP) und ihr Vorgänger, alt Stadtrat Christian Meier (SVP), können aufatmen: Die jahrelange Planung und die knapp drei Millionen Franken bereits gesprochene Planungsgelder waren nicht umsonst. Das Schlieremer Volk hat am Sonntag den Kredit von 44,3 Millionen Franken für den Bau des neuen Alterszentrums «Wohnen am Stadtpark» angenommen. Bei einer Stimmbeteiligung von 22,1 Prozent und einem Ja-Stimmen-Anteil von 76,6 Prozent bewilligten die Schlieremer den Baukredit für den Ersatz des in die Jahre gekommenen Alterszentrums Sandbühl.

Obwohl das Geschäft in den vergangenen Wochen in der Leserbriefspalte der «Limmattaler Zeitung» nochmals kontrovers diskutiert wurde, ist das Resultat wenig überraschend, hatte doch bereits das Gemeindeparlament im Oktober 2022 mit einer klaren Mehrheit von 25 zu 3 Stimmen das Geschäft unterstützt. Und zwei Jahre zuvor stimmte das Parlament dem knapp zwei Millionen Franken schweren Planungskredit einstimmig zu.

Auf dieser Brache im Nordwesten des Schlieremer Stadtparks oberhalb der Tramwendeschlaufe Geissweid soll das künftige Alterszentrum erstellt werden. Bild: Lukas Elser

(25. Oktober 2022)

Damit steht der neuen sechsgeschossigen Alterseinrichtung mit 60 Kleinwohnungen und Restaurant am neuen Standort am nordwestlichen Rand des Stadtparks eigentlich nichts mehr im Weg.

Ex-Stadtrat Meier spricht von «viel Hirnschmalz»

Alt Stadtrat Meier ist erleichtert und mit dem Resultat «sehr zufrieden»: «Immerhin habe ich acht Jahre meiner Arbeitszeit in das Projekt investiert. Da ist viel Hirnschmalz drin.» Und jetzt ist seine Mission endgültig erfüllt. Handelte es sich beim Alterszentrum doch um das letzte Projekt, das nach seinem Austritt aus der Politik im Jahr 2022 noch pendent war.

Alt Stadtrat Christian Meier (SVP) kehrte der Politik 2022 den Rücken. Bild: Severin Bigler

(8. Juli 2022)

Mit einer so hohen Zustimmung habe er nicht gerechnet, sagt Meier. Er betont, dass man sich im Abstimmungskampf nie in zu grosser Sicherheit wiegen dürfe. Zuversichtlich sei er aber schon gewesen. Immerhin beschränkten sich die kritischen Stimmen an den beiden Infoanlässen, die der Stadtrat im Februar durchgeführt hatte, auf ein Minimum. Meier sagte: «Wie sich bereits im Gemeindeparlament gezeigt hatte, kam keine breite Opposition gegen das Projekt zustande.»

Stiefel und Viridén sind «hocherfreut»

Die Stadträtinnen Manuela Stiefel und Songül Viridén feierten am Sonntagnachmittag zusammen das Resultat: «Wir sind hocherfreut über die deutliche Zustimmung», sagte Stiefel. Nachdem die Gemeinden des Spitalverbands Limmattal 2020 mit einer sehr hohen Zustimmung Ja zum Kauf des bestehenden Alterszentrums Sandbühl von der Stadt Schlieren gesagt hatten, sei nun erneut ein Meilenstein beim Grossprojekt erreicht. Stiefel freut sich, dass man nun die Baueingabe aufgleisen und voraussichtlich per Ende 2024 mit dem Bau beginnen und somit per 2027 «günstigen Wohnraum für ältere Menschen schaffen» könne.

Sie feierten zusammen das Ja zur Alterszentrum-Vorlage: Die Schlieremer Finanzvorsteherin Manuela Stiefel (parteilos) und Songül Viridén (GLP), Vorsteherin des Ressorts Alter und Soziales, anlässlich der Infoveranstaltung zur Alterszentrum-Abstimmung am 8. Februar 2023 im Saal des Schlieremer Restaurants Salmen. Bild: Lukas Elser

Auch Stiefel war sich eines so deutlichen Siegs nicht sicher, wie sie betont. Schliesslich sei das Gewicht der Gegner schwer einzuschätzen gewesen. Im Gegensatz zu den im Parlament gegen das Projekt kämpfenden Politikerinnen und Politikern, den Leserbriefschreibenden und der IG Erschliessung Alterszentrum hatte sich ein Teil der Gegnerschaft im Vorfeld der Abstimmung nicht namentlich zu erkennen gegeben. So wurde vor einiger Zeit ein anonymes Flugblatt mit einer Nein-Empfehlung in Schlieren verteilt.

Daniel Laubi spricht von einer schwierigen Ausgangslage

An vorderster Front gegen das Projekt gestellt hatte sich Daniel Laubi (Mitte). An der vorberatenden Parlamentssitzung vom Oktober 2022 lehnte er es ab, weil er es «unausgereift» fand. Er kritisierte die geplante Zufahrt über die stark befahrene Freiestrasse und die Obere Bachstrasse. Wie andere Quartierbewohner befürchtete er Mehrverkehr für sein Quartier. Gleichzeitig stellte Laubi die vom Stadtrat gemachten Angaben zu Bettenbedarf und Auslastung infrage und er äusserte sich kritisch zur Wirtschaftlichkeit des künftigen Betriebs.

Gemeindeparlamentarier Daniel Laubi (Mitte) war einer der wenigen, die sich gegen das Projekt stellten. Bild: zvg

Dass der Entscheid nun so deutlich ausgefallen ist, nahm Laubi am Sonntagnachmittag sportlich: «Wenn das Verdikt so klar ist, fällt es mir viel leichter, dieses zu akzeptieren.» Weiter sagte er: «Die Vorlage war schwer zu bekämpfen. Schliesslich wollte niemand die Senioren im Regen stehen lassen. Auch ich nicht.» Er betonte: «Es ging mir bei meiner Ablehnung des Geschäfts nicht darum, den Senioren etwas wegzunehmen, sondern einzig darum, auf Mängel hinzuweisen.» Etwa darauf, dass das Projekt eine Erhöhung des Steuerfusses mit sich bringe, wie Laubi glaubt. Nun sei die Angelegenheit aber abgeschlossen: «Es gilt, den Entscheid zu akzeptieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen