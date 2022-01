Abstimmung Knappe Million für die Kirche: Aescher, Birmensdorfer und Uitiker Katholiken entscheiden über neue Heizung und Lüftung Die katholische Kirchgemeinde Aesch-Birmensdorf-Uitikon will die veralteten Anlagen in der Kirche St. Martin in Birmensdorf für 917'000 Franken erneuern. Am 13. Februar haben die Stimmberechtigten das letzte Wort. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 26.01.2022, 03.11 Uhr

Die geplante Sanierung von Heizung und Lüftung in der katholischen Kirche soll von Sommer bis Herbst 2022 dauern. Sandra Ardizzone

In den letzten Jahren häuften sich Störungsfälle bei der Ölheizung in der Kirche St. Martin in Birmensdorf. Seit 1995 wurde sie nicht mehr saniert. Noch stärker in die Jahre gekommen sind die Lüftungsanlagen für Foyer und Kirche, die von 1977 stammen – dem Erstellungsjahr der Liegenschaft. Weil Heizung und Lüftung nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und ihre technische Lebensdauer erreicht oder überschritten haben, will die Kirchenpflege der Katholischen Kirchgemeinde Aesch-Birmensdorf-Uitikon beides ersetzen. Am 13. Februar befinden die katholischen Stimmberechtigten der drei Dörfer über den Kredit von 917'000 Franken für die Sanierung.