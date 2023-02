Abschied «Jedes Päckli kam bei mir vorbei»: Nach 47 Jahren bei der Post hört Claude Wuillemin auf Nach fast fünf Jahrzehnten bei der Post geht Claude Wuillemin bald in Pension. Die letzten 18 Jahre war er im Paketzentrum in Urdorf tätig, zuvor im Postzentrum Mülligen in Schlieren. Marianne Voss 18.02.2023, 22.25 Uhr

Claude Wuillemin ist stolz auf seinen letzten ausgeführten Auftrag – schon 7000 Fahrzeuge der Post sind elektrisch unterwegs. Marianne Voss

«Mit der Lehre sind es nun 47 Jahre, die ich bei der Post gearbeitet habe», berichtet Claude Wuillemin im Schulungsraum des Logistikzentrums Urdorf, wo die Paketpost sortiert und ausgeliefert wird. Sein Büro hat er bereits geräumt, doch bis zur definitiven Pensionierung Ende Juni arbeitet er noch seinen Nachfolger ein und übernimmt Schulungsaufgaben.

«Heute ist das sehr verdächtig, wenn jemand seinen Arbeitgeber nie wechselt. Da wird man als unflexibel und veränderungsunfähig angesehen», meint er schmunzelnd. «Doch ich muss betonen, Veränderungen gab es in diesen vielen Jahren mehr als genug. Alles war dauernd in Bewegung und in der Weiterentwicklung. Es wurde nie ­ruhig.» Er erzählt von den grossen Neuerungen durch die Digitalisierung. ­«Früher wurde von Hand sortiert, heute geschieht das auf Fliessbändern mittels Barcodes.»

Er sei während all der Jahre stets herausgefordert gewesen, die Synergien besser zu nutzen und die Kosten zu senken. Veränderungen gab es auch zu meistern, als der freie Markt eingeführt wurde und die Post durch andere Zusteller wie DHL oder DPD Konkurrenz erhielt. Er berichtet zudem von der ­Paketflut in der Coronazeit, wo alles per Post versendet wurde – von Druckern und Computern über Gartenutensilien, Kleider, viel WC-Papier bis zu Lebensmitteln.

Nur positive Erinnerungen

Nach der Verkehrsschule in Fribourg begann Claude Wuillemin in Genf als Lehrling seine Laufbahn bei der Post. Ende der 1990er-Jahre arbeitete er als Basisleiter für die Paketpost im Postzentrum Mülligen in Schlieren. «Seither habe ich mich den Päckli verschrieben. In den letzten 24 Jahren kam jedes Päckli ins Säuliamt bei mir vorbei», sagt er in seiner humorvollen, pointierten Redeweise.

Im Jahr 2005 wurde die Verteilung der Paketpost nach Urdorf ins neue Logistikzentrum verlegt, wo Claude Wuillemin die letzten 18 Jahre im Einsatz war. «Hier werden die Pakete abends angeliefert, nachts sortiert, in der Frühe in die Lieferautos verladen und direkt zu den Empfängern gefahren.» Bis zum Schluss sei er nie ein Schreibtischtäter gewesen. «Die Menschen, meine Mitarbeitenden, standen für mich immer an erster Stelle.»

Am 30. Juni wird Claude Wuillemin definitiv verabschiedet. «Ich nehme nur positive Erinnerungen mit. Es gibt für mich keinen Grund, nur ein einziges Wort zu schimpfen.» Er habe keine Bedenken, nach der Pensionierung in ein Loch zu fallen. «Ich bin an meinem Wohnort Bonstetten und im Säuliamt vielseitig engagiert, zum Beispiel im Fussballklub oder in zwei Jassklubs, ebenso in der Politik. Aber der Znünitisch zusammen mit meinen Mitarbeitenden, der wird mir schon fehlen.»