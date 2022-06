Abfallverbrennung: Dietikon soll Massnahmen rasch umsetzen

Dietikon Illegale Abfallverbrennung: Stadt soll nicht nur Massnahmen in Betracht ziehen, sondern möglichst zeitnah umsetzen Um das illegale Verbrennen von Abfällen in Schrebergärten zu verhindern, forderte Manuela Ehmann (EVP) den Stadtrat an der Gemeinderatssitzung zum Handeln auf. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 03.06.2022, 16.45 Uhr

Blick auf die Gärten des Familiengartenvereins «In den Weinreben» in Dietikon. Themenbild: Florian Schmitz

«Ich bitte den Stadtrat, diese Massnahmen nicht nur zu erwägen, sondern zeitnah umzusetzen», sagte Gemeinderätin Manuela Ehmann (EVP) am Donnerstagabend an der Ratssitzung, als ihre Interpellation zum Thema Abfallverbrennen in Schrebergärten behandelt wurde.