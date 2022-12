Einige Limmattaler Gemeinden verzeichnen 2022 weniger Littering

Abfall 2022 gab es weniger Littering in der Schweiz – jedoch nicht in allen Limmattaler Gemeinden Laut einer Umfrage der IG saubere Umwelt hat die Litteringproblematik dieses Jahr abgenommen. Einige Gemeinden in der Region teilen diese Ansicht, andere kämpfen nach wie vor mit der Vermüllung. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 07.12.2022, 19.00 Uhr

Littering ist in den Limmattaler Gemeinden immer wieder ein Problem, hier im Mai 2021 in Unterengstringen. Archivbild: Chris Iseli

2022 hat sich die Litteringsituation in der Schweiz laut einer jährlich durchgeführten Umfrage der Interessengemeinschaft saubere Umwelt entspannt. Dies, nachdem die Vermüllung vor allem 2020 und 2021 zugenommen hatte, auch im Limmattal. Einige Gemeinden in der Region haben dieses Jahr nun tatsächlich eine Verbesserung festgestellt.

Im Vergleich zu den letzten Jahren sei das Littering in Aesch 2022 «sehr zurückgegangen», sagt Gemeindeschreiberin Yasmin Heri auf Anfrage. Dies führt sie auf das Ende der Maskenpflicht zurück. Auffällig sei auch, dass weniger herumliegende Büchsen zu sehen seien. Allerdings habe Aesch sowieso nicht gross mit Littering zu kämpfen.

In Dietikon wurde eine neue Stelle geschaffen

Auch in Dietikon sei das Littering nach der Aufhebung der Pandemiemassnahmen deutlich zurückgegangen, sagt Stephan Kündig, Leiter der Infrastrukturabteilung. Als Massnahme finden unter anderem verstärkt Kontrollen statt. «Dies geschieht einerseits durch den Abfallkontrolleur, andererseits durch den Teamleiter Stadtreinigung», sagt Kündig. Diese Stelle wurde im Frühling extra geschaffen. Die Stadt begrüsse auch das Engagement von immer mehr Bürgerinnen und Bürgern, die freiwillig auf Fötzeltour gehen.

Daniela Baccaro, Abteilungsleiterin Bau und Werke in Oberengstringen, sagt:

«Gegenüber der beiden Vorjahre konnte vor allem entlang der Limmat ein Litteringrückgang festgestellt werden.»

Sie vermutet, dass während des Lockdowns vermehrt Take-away konsumiert und die Verpackungen liegen gelassen wurden. «Zudem hielten sich die Leute in dieser Zeit häufiger draussen auf, und da sie zum Beispiel ihre Zigaretten nicht im Aschenbecher im Restaurant entsorgen konnten, landeten sie vermehrt am Boden.»

Ein «leichter Rückgang» sei auch in Birmensdorf zu spüren gewesen, sagt Bereichsleiter Infrastruktur Martin Aschwanden. Er sieht den Grund für den Rückgang darin, dass nicht mehr so viele Leute draussen unterwegs sind wie noch im Frühling 2020.

In Schlieren sei «ein minimaler Rückgang» des Littering zu spüren gewesen, sagt Beat Kilchenmann (SVP), Ressortvorsteher Werke, Versorgung und Anlagen. Auch er vermutet einen Zusammenhang mit der Pandemie, konkret, dass dieses Jahr wieder weniger Leute in der Natur unterwegs waren. «Dieses Jahr hatten wir als Besonderheit einen Clean-up-Day mit den Parlamentsmitgliedern», sagt er. Künftig sei zur Bekämpfung von Littering eine intensivere Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei geplant.

Unterengstringen setzt auf externe Firma

«Ein Rückgang des Littering konnte zwar vereinzelt festgestellt werden, die Thematik ist aber nach wie vor aktuell», sagt der Unterengstringer Gemeindeschreiber Pascal Brun. Darum unternimmt in Unterengstringen während der Frühlings- und Sommermonate seit drei Jahren eine externe Firma jeweils am Sonntagmorgen eine Litteringtour entlang der Limmat.

Nicht überall brachte das Jahr eine Verbesserung: «In Urdorf konnte abgesehen von weniger auf dem Boden liegenden Masken keine augenfällige Veränderung bezüglich der Litteringmenge festgestellt werden», sagt Martina Ott, Abteilungsleiterin Werke. Urdorf habe aber mit Ausnahme einiger Hotspots kein grundlegendes Litteringproblem. Dafür verantwortlich sind das Team des Werkhofs, das diese kontrolliert, und das Ehepaar Rätz, das mit seiner Interessengemeinschaft regelmässig mit Zange und Wägelchen Urdorf säubert.

In Geroldswil hätten die Abfallmengen während des Jahrs stark geschwankt, wie Gemeindeschreiber Karl Suter sagt. Und:

«Grundsätzlich konnte jedoch keine Abnahme im Jahr 2022 festgestellt werden.»

Im Rahmen des Litteringkonzepts aus dem Jahr 2021 wurden bereits Raumpatenschaften eingeführt. Dabei säubern Freiwillige aus dem Dorf regelmässig und selbstständig ein bestimmtes Gebiet.

In Oetwil gab es mehr Abfall

In Uitikon habe es keinen Litteringrückgang gegeben, sagt Nicole Studer, Leiterin Gesundheit und Sicherheit. Wegen des heissen, trockenen Sommers sei Littering vor allem bei öffentlichen Plätzen und Grillstellen ein Problem gewesen. Auch in Bergdietikon sei es nicht zu einer Abnahme gekommen, sagt die stellvertretende Gemeindeschreiberin Tatjana Maggiulli. «Die Landwirte haben Infotafeln an den Strassenrändern aufgestellt, die über Abfälle im Tierfutter informieren.» In Weiningen sind bezüglich Littering keine Veränderungen gegenüber der Vorjahre aufgefallen, wie es bei der Gemeinde heisst.

In Oetwil hat die Abfallmenge sogar zugenommen: «Der schöne und heisse Sommer 2022 hat dazu geführt, dass sich insbesondere am Limmatufer eine grosse Anzahl Besucher aufgehalten hat», sagt Daniel Berweger, Leiter der Bau-, Werk- und Umweltabteilung. Die Werkbetriebe hätten darum zusätzliche Abfallentsorgungsstellen geschaffen. «Im übrigen Gemeindegebiet erachten wir die Litteringproblematik nicht als ausgeprägt.»

