78-Jährige landet mit Auto vor Hauseingang – vor einem Jahr passierte schon fast der gleiche Unfall Ein neuerlicher Unfall auf der Schlierenstrasse in Uitikon weckt Erinnerungen an den April 2021. David Egger 18.04.2022, 15.31 Uhr

Die Feuerwehr befreite die Dame aus ihrem Auto. Bild: zvg/Kapo ZH

Gegen 18 Uhr fuhr am Freitag eine 78-jährige Frau auf der Schlierenstrasse in Richtung Schlieren. Aus bislang nicht bekannten Gründen fuhr sie eingangs einer leichten Rechtskurve geradeaus und kam von der Strasse ab. Ihr Auto durchquerte eine Hecke und stürzte in den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses, wo es auf der Seite liegen blieb. Dies teilte die Kantonspolizei am späten Freitagabend mit.