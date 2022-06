Dietikon 6 von 2'025 Lenkern waren zu schnell Die Kantonspolizei Zürich stoppte in Dietikon sechs Autofahrende, weil sie die Geschwindigkeitsbeschränkung missachtet hatten. LiZ 02.06.2022, 05.00 Uhr

Zu schnell unterwegs: 6 Autofahrende in Dietikon wurden aufgrund von Geschwindigkeitsübertretungen von der Polizei geahndet. Themebild: Baona / iStockphoto

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Heimstrasse in Dietikon in Fahrtrichtung Spreitenbach hat die Kantonspolizei sechs Übertretungen geahndet. Kontrolliert wurden 2'025 Fahrzeuge, wie die Stadt Dietikon mitteilt.