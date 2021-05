Bezirksgericht Dietikon Rücksichtsloser 27-jähriger Italiener fuhr auf der Bernstrasse 58 km/h Das Bezirksgericht Dietikon verurteilt einen in Dietikon wohnhaften Autofahrer zu 8 Monaten Freiheitsstrafe bedingt und 2500 Franken Busse. Mit 118km/h fuhr der in Dietikon wohnhafte Italiener fast doppelt so schnell als die erlaubten 60 km/h. Dieter Minder 06.05.2021, 16.15 Uhr

Das Gericht verurteilte den Mann wie von der Staatsanwaltschaft beantragt zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten. Archivbild: Severin Bigler

«Ich bin schuldig», antwortete der Angeklagte auf die entsprechende Frage von Richter Benedikt Hoffmann. Für seine sehr schnelle Fahrt musste er sich diese Woche vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten.

Im Juni 2020 hatte der heute 27-jährige Italiener kurz nach Mitternacht mit 118 km/h einen Lastwagen überholt. Geschehen ist dies auf der Bernstrasse in Dietikon. In einem Abschnitt, wo maximal 60 km/h erlaubt sind. Die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis klagte ihn deshalb an wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln. Der Angeklagte, der in Dietikon wohnt, sieht sein Verhalten «als grossen Fehler». Deshalb sei die Strafe von acht Monaten richtig, die die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. In seinem Schlusswort wiederholte der Schnellfahrer: «Ich weiss, dass ich schuldig bin.»

Hinzu kommen Tausende Franken Gebühren

Das Gericht verurteilte ihn, wie die Staatsanwaltschaft beantragt hatte, zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten. Die Probezeit beträgt zwei Jahre. Doch damit nicht genug: Zusätzlich brummte ihm das Gericht noch eine Busse von 2500 Franken auf. Richter Hoffmann begründete dies mit der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung, denn: «Sie waren sehr nahe am Rasertatbestand.» Er war mit 118 km/h fast doppelt so schnell unterwegs wie die erlaubten 60km/h. Sein Verhalten zeige ein grosses Mass an Rücksichtslosigkeit. «Da wären auch eins bis zwei Monate mehr Haft denkbar gewesen.» Weiter sagte Hoffmann, dass der Angeklagte die Strafe spüren solle – auch deshalb gab es zusätzlich zur bedingten Freiheitsstrafe auch noch die Buss, die der Mann so oder so zahlen muss. Darüber hinaus wurden dem Italiener mehrere Tausend Franken Gebühren auferlegt. Diese saftige Rechnung wird den 27-Jährigen Koch, der in der Gastrobranche arbeitet, treffen.

Wie viele andere Gastro-Arbeiter auch ist er zurzeit pandemiebedingt auf Kurzarbeit. Das Geständnis des Italieners, der über eine Niederlassungsbewilligung verfügt, hat das Gericht nur leicht gewertet. Dass er keine Vorstrafen hatte, hatte zudem gar keinen Einfluss auf das Strafmass.

Nachdem Richter Hoffmann das Verfahren geschlossen hatte, blieb der Verurteilte etwas ratlos sitzen. Es war sein erstes Mal vor Gericht – und hoffentlich auch das letzte Mal.