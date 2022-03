Wie die Katholiken im rechten Limmattal zur eigenen Kirche kamen

50 Jahre Pfarrei St. Johannes Wie die Katholiken aus Oetwil, Geroldswil und der Fahrweid zu ihrer Kirche kamen Die Kirche St. Johannes in Geroldswil feiert heuer ihr 50-Jahr-Jubiläum. Es war jedoch ein langer Weg, bis die Katholiken ihr Gotteshaus am 3. September 1972 einweihen konnten. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 18.03.2022, 10.30 Uhr

Am 3. September 1972 weihte der damalige Churer Bischof Johannes Vonderach (mit Weihrauchfass) mit Pfarrer Eduard Loher und Dekan Hans Rieger den Altar der Kirche St. Johannes in Geroldswil ein. zvg

Der 3. September 1972 markierte für viele Katholikinnen und Katholiken im rechten Limmattal einen Meilenstein. An diesem Tag wurde die Kirche St. Johannes im Geroldswiler Zentrum feierlich vom damaligen Churer Bischof Johannes Vonderach eingeweiht. Er erhob Geroldswil damit zu einer eigenständigen Pfarrei.

So sah die frisch gebaute Kirche aus. zvg

Gläubige aus Oetwil, Geroldswil und der Fahrweid hatten endlich ihr eigenes Gotteshaus – und das rechte Limmattal seine zweite katholische Kirche. Die Kirche St. Mauritius in Oberengstringen existiert bereits seit 1964. Zur Engstringer Kirchgemeinde gehörten lange auch die Katholikinnen und Katholiken aus Weiningen bis sie 1985 der Kirchgemeinde Geroldswil zugeteilt wurden.

Die Zahl der Katholiken in Geroldswil verzehnfachte sich

Vorbei waren Anfang der 1970er-Jahre also die Zeiten, als Oetwiler, Geroldswiler und Fahrweider Katholiken zum Beten nach Oberengstringen, Dietikon, Würenlos, Schlieren oder ins Kloster Fahr mussten. Der Weg zum eigenen Gotteshaus war jedoch lang. Nach der Reformation lebten kaum Katholiken in den drei Gemeinden. Erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts siedelten sich immer mehr in diesem Gebiet an. Von 1950 bis 1970 verzehnfachte sich beispielsweise die Zahl der Katholiken in Geroldswil. Insgesamt wuchsen sie in den drei Gemeinden Oetwil, Geroldswil und Weiningen in diesen 20 Jahren von 328 auf 2337 Personen an.

Aussenansicht der katholischen Kirche, damals noch mit Brunnen zum Planschen. zvg

Die Katholiken aus Oetwil, Geroldswil und der Fahrweid gehörten zuerst der Pfarrei Heilig Kreuz in Zürich Altstetten, später der Pfarrei St. Josef in Schlieren an und dann, als das Gesetz über das katholische Kirchenwesen 1963 im Kanton Zürich angenommen wurde, zählten sie schliesslich zur Pfarrei Dietikon.

Es formierte sich ein Kirchenbauverein

Die Idee, eine Kirche in Geroldswil zu bauen, bewegte den damaligen Dietiker Kirchenpräsidenten Georg Maier 1956 dazu, den Kirchenbauverein Geroldswil zu gründen. Es war die erste Gruppierung, die sich aktiv mit diesem Anliegen beschäftigte. Präsident wurde Josef Bissig, der sich seit Bestehen des Vereins für die Realisierung einer Kirche in Geroldswil einsetzte. Geldsammelaktionen wurden gestartet. Zudem hielten Geistliche regelmässig Predigten mit Kollekten in anderen Pfarreien.

Der erste Spatenstich erfolgte am 8. Februar 1971. zvg

Und so kam es, dass der Kirchenbauverein sich nach einiger Zeit nach Bauplätzen für ein Gotteshaus umschaute. Richard Meier-Bausch bot dem Verein seine Liegenschaft an der Bergstrasse 3 in Geroldswil zu sehr vorteilhaften Bedingungen an. Im Jahr 1960 wurde die St. Johannes-Stiftung Geroldswil ins Leben gerufen, welche die Liegenschaft schliesslich erwarb.

Die katholische Kirche Geroldswil wurde 1972 eingeweiht. Am 27. Juni 1971 fand die Grunsteinlegung statt. Die Grundsteine wurden vom Churer Bischof Johannes Vonderach geweiht. Assistiert wurde er vom Dietiker Pfarrer Hans Rieger. zvg

Ein Landtausch mit der Baugenossenschaft Hochwacht

Von den Geroldswiler Behörden wurde die Stiftung St. Johannes dazu ermuntert, bei der Planung des Zentrums «Huebwies» mitzumachen. Die Baugenossenschaft Hochwacht bot den Katholiken in diesem Rahmen einen Landabtausch an. In der Folge wurde die Liegenschaft an der Bergstrasse gegen die Parzelle des heutigen Standorts der Kirche St.Johannes eingetauscht. So fand das Gotteshaus schliesslich seine Heimat im Zentrum am Dorfplatz.

Die Grundsteinlegung für die katholische Kirche fand im Juni 1971 statt. zvg

Vorher musste die Kirchgemeindeversammlung dem 2,54 Millionen Franken teuren Bauprojekt jedoch noch zustimmen. Das tat sie am 9. September 1970. Die St. Johannes-Kirche wurde vom Schweizer Architekten Walter Moser gebaut, der ab 1960 mit insgesamt 17 Kirchenneubauten den modernen Sakralbau in der Schweiz mitprägte. Er errichtete unter anderem die katholische Kirche Maria Hilf in Zürich Leimbach, die katholische Kirche St. Nikolaus in Hombrechtikon und das Kloster Illanz.

Die Luftaufnahme zeigt die Baustelle im Zentrum Geroldswil am 28. April 1972. zvg

Der erste Spatenstich für die katholische Kirche in Geroldswil erfolgte am 8. Februar 1971. Das Aufrichtefest fand am 10. Dezember 1971 statt. Die drei Kirchenglocken wurden vom Abt des Klosters Wettingen-Mehrerau, Kassian Lauterer, am 27. Mai 1972 im Gemeindezentrum Dietikon geweiht und anschliessend nach Geroldswil transportiert. Den krönenden Abschluss bildete schliesslich die Kirchenweihe, die der Pfarrei St. Johannes dieses Jahr den Grund gibt, sein 50-jähriges Bestehen zu feiern.

Die Glockenweihe fand am 27. Mai 1972 statt. Geweiht wurden die Glocken von Kassian Lauterer, dem Abt des Klosters Wettingen-Mehrerau, in Dietikon. Danach wurden sie nach Geroldswil transportiert. zvg

