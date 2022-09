Schlieren 37 Fahrzeuge fuhren zu schnell Am 17. August wurden mehrere Fahrzeuge auf ihre Geschwindigkeit kontrolliert. Insgesamt waren 37 davon zu schnell unterwegs. LiZ 19.09.2022, 16.02 Uhr

Von 1607 Fahrzeugen wurden 37 wegen Geschwindigkeitsübertretung geahndet. Das schnellste Auto hatte 28 km/h zu viel auf dem Tacho. Symbolbild: Severin Bigler

Die Kantonspolizei hat bei einer Geschwindigkeitskontrolle am 17. August an der Urdorferstrasse in Schlieren 37 Übertretungen geahndet. Gemessen wurden insgesamt 1607 Fahrzeuge, wie die Stadt mitteilt. Das schnellste war mit 78 km/h unterwegs. Erlaubt sind am Messpunkt 50 km/h.