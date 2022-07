Von Baden nach Zürich: Die Geschichte des Spanisch Brötli

175 Jahre Spanisch-Brötli-Bahn Bei Kuraufenthalten in Badener Thermalbädern entdeckt: Zürcher Oberschicht ass das Spanisch Brötli zum Frühstück Das Gebäck aus Baden war in Zürich heiss begehrt. Weil der Verkauf in der Zwinglistadt verboten war, wurden die Spanisch Brötli morgens früh von Dienstboten von Baden nach Zürich gebracht – zuerst zu Fuss und dann mit der ersten Eisenbahn der Schweiz. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Das Spanisch Brötli ist ein Blätterteiggebäck aus Baden, das bei der Zürcher Oberschicht im 18. und 19. Jahrhundert besonders beliebt war. Alex Spichale

«Schweizerische Nordbahn, Erste Section, Zürich-Baden» hiess die erste Eisenbahnlinie der Schweiz. Doch die wenigsten nannten und nennen die Verbindung so. Im Volksmund hatte sich schon früh nach der Eröffnung der Bahnstrecke am 7. August 1847 der Name «Spanisch-Brötli-Bahn» eingebürgert. Das Spanisch Brötli war ein viereckiges Blätterteiggebäck aus Baden, das zu dieser Zeit vor allem bei den Zürchern besonders beliebt war und in Massen mit der Bahn nach Zürich befördert wurde.

Im Spanisch Brötli steckt ein bedeutendes Stück Schweizer Geschichte. Dem ist sich auch die Stadt Baden bewusst, die nun schon seit über 175 Jahren von der Ausstrahlungskraft des Gebäcks profitieren kann. Sie hat für das beliebte Brötli deshalb extra eine Website aufgeschaltet, welche die historischen Begebenheiten zusammenträgt, die in diesem Artikel aufgenommen werden.

Zürcher Dienstboten liefen fünf Stunden nach Baden

Die Oberschicht aus Zürich kannte die Spanisch Brötli von Kuraufenthalten in den Thermen der Bäderstadt. Der Verkauf der Leckerei war im zwinglianischen Zürich jedoch verboten. Doch die Zürcher Herrschaften wussten sich zu helfen. Vor der Einführung der ersten Schweizer Eisenbahn schickten sie ihre Dienstboten nachts zu Fuss nach Baden, um die Spanisch Brötli am Morgen möglichst frisch auf ihrem Frühstücksteller vorzufinden. Die Dienstboten mussten einen vier- bis fünfstündigen Fussmarsch durch die Dunkelheit nach Baden entlang der Limmat auf sich nehmen, um dort die Backstuben zu erreichen.

Für sie muss der 7. August 1847 ein Freudentag gewesen sein. Die neue Eisenbahn bedeutete für die Bediensteten nämlich, dass sie innerhalb von 45 Minuten bequem von Zürich nach Baden fahren konnten. Der Fahrpreis in der dritten Wagenklasse betrug damals 80 Rappen, was einem vollen Tageslohn eines Dienstboten entsprach.

Die Geschichte des Spanisch Brötli reicht jedoch noch weiter in die Vergangenheit. Erwähnt wird es bereits in einem Verbot der Zürcher Regierung aus dem Jahr 1701. Darin steht geschrieben, dass bei Zunftessen «Durten (Torten), Spanischbrote und Zünglein gänzlich unterlassen werden». Oftmals wurden solche Verbote auf Festtage hin erlassen, um mit den üppigen Festlichkeiten keine Nahrungsmittelknappheit herbeizuführen oder diese zu verschärfen.

Rezeptur wurde am Friedenskongress verraten

Wie der Name bereits andeutet, soll das Spanisch Brötli seinen Ursprung in Spanien haben. Das Gebäck soll bereits im 17. Jahrhundert aus dem unter spanischer Herrschaft stehenden Herzogtum Mailand über Süddeutschland den Weg nach Baden gefunden haben. Eine andere Version, wie das Spanisch Brötli nach Baden kam, erzählt eine viel zitierte Geschichte von 1714. Demnach sollen Köche der spanischen Gesandten, die in der Bäderstadt am Friedenskongress zum Spanischen Erbfolgekrieg teilnahmen, den Badener Konditoren verraten haben, wie man das Gebäck zubereitet. Da das Spanisch Brötli jedoch bereits zwölf Jahre zuvor in den Thermalbädern genossen worden war, stellt sich die Frage, wer wem das Rezept offenbart hat.

Von der grossen Beliebtheit der Badener Spanisch Brötli zeugen zahlreiche Quellen. So widmete etwa der Zürcher Schriftsteller, Karikaturist und Politiker David Hess in seinem Buch «Badenfahrt» 1818 ein Kapitel den genussfrohen Badener Kurgästen, die sich zum Frühstück heisshungrig über fünf bis sechs Stück Spanisch Brötli hermachten, bevor bei der Abreise noch bedeutende Vorräte mit nach Hause geschleppt wurden.

Der Zürcher Dichter, Maler und Zeichner Johann Martin Usteri war von der Leckerei so angetan, dass er sogar ein Gedicht für die Spanisch Brötli verfasste. «Preist das herrlichste Gebäck, das je die Kochkunst erfand! Spanischbrod du bist der Kuchen, den die feinsten Schmecker suchen.» Zu einem Liebhaber der Badener Spezialität soll auch ein Pfarrer von Niederweningen gehört haben, der sage und schreibe 480 Stück Spanisch Brötli in eineinhalb Monaten verschlungen haben soll. Spätestens mit ihm hatte das Gebäck nun auch Gottes Segen.

