Das Feuerwerksverbot erreicht auch Oberengstringen und Geroldswil

1. August Feuerwerksverbot gilt nun auch in Oberengstringen, Geroldswil, Weiningen und Uitikon Mit Oberengstringen, Geroldswil, Uitikon und Weiningen haben vier weitere Gemeinden im Limmattal ein allgemeines Feuerverbot erlassen. Damit ist es auch dort nicht erlaubt, Feuerwerk zu zünden. LiZ 29.07.2022, 10.11 Uhr

Auch in Oberengstringen, Geroldswil, Uitikon und Weiningen darf man am 1. August nicht mit Feuerwerk feiern. Themenbild: Reto Martin

Wie andernorts wird dieser Schritt mit der anhaltenden Trockenheit und der damit verbundenen Gefahr von Waldbränden begründet. «Sowohl im Wald als auch auf Getreidefeldern, in Wiesen und in Böschungen herrscht eine grosse Trockenheit. Bereits kleine Funkenwürfe könnten Brände entfachen», heisst es etwa in den jeweiligen Mitteilungen von Oberengstringen, Geroldswil und Uitikon.

Ein allgemeines Feuerverbot gilt auch in Dietikon, Schlieren, Urdorf, Oetwil und Unterengstringen. Ein teilweises Feuerverbot hat die Gemeinde Aesch erlassen. Auch dort ist das Abbrennen von Feuerwerk nicht gestattet. Weil der Kanton Aargau am Mittwoch ein Feuerwerksverbot erlassen hat, dürfen auch in Bergdietikon keine Raketen gezündet werden.