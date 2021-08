Barbie-Sonderausstellung im Aeugstertal

Kanton Zürich Sonderausstellung im Aeugstertal – Barbie stöckelt zum grossen Auftritt Das Spielzeugmuseum «Pegasus Small World» im Aeugstertal widmet der Kult-Puppe aus den USA eine Sonderausstellung. Livia Häberling 01.08.2021, 05.00 Uhr

Barbiepuppen wohin das Auge reicht an der Sonderausstellung im Spielzeugmuseum «Pegasus Small World». Li / Anzeiger Bezirk Affoltern

Zu einer geschäftlichen Erfolgstory gehört heute ein anständiger Gründungsmythos. Auch das populärste Produkt des US-Spielzeugkonzerns Mattel hat einen. Er geht so: Eines Tages erkannte Ruth Handler, dass die Spielzeug-Auswahl ihrer Tochter Barbara beschränkt war. Mit ihren Puppen konnte sie höchstens das Muttersein üben, während ihr Bruder Kenneth sich in den Rollenspielen in einen Feuerwehrmann, Astronauten oder Arzt verwandelte. Das inspirierte Ruth Handler, eine Puppe zu kreieren, die Mädchen zeigte, dass sie die Wahl hatten. Dass sie alles sein konnten.

Was aus Ruth Handlers Tochter wurde, dürfte den wenigsten bekannt sein. Die Puppe aber machte eine Weltkarriere. Seit Barbie im März 1959 erstmals präsentiert wurde, stöckelt und räkelt sie sich zuverlässig in die Herzen der Kinder.

Bis heute wurden mehr als eine Milliarde Barbies verkauft. Entsprechend hartnäckig taucht die Dame in den Kindheitserinnerungen vieler Erwachsener auf. «Wo ist Barbie?», haben sie Ewald Schuler immer und immer wieder gefragt, wenn sie sich im Aeugstertal durch sein Spielzeugmuseum staunten. Nach 15 Jahren knickte er ein und beschäftigte sich mit der ­Blondine. Zunächst etwas widerwillig, wie er im Gespräch zugibt. Bis er bei der Lektüre gemerkt habe:

«Das ist ja eine Riesengeschichte!»

2016 enthüllt Ewald Schuler seine erste Barbie-Vitrine. Sie steht im ersten Obergeschoss, und mittlerweile ist sie eher ein Nebenschauplatz. Für seine Sonderausstellung hat sich Schuler nämlich auf die Suche gemacht – und hat vorwiegend an Online-Auktionen und über Mund-zu-Mund-Propaganda eine stattliche Barbie-Kollektion zusammengekauft.

Barbie überall: 2016 enthüllte Ewald Schuler seine erste Barbie-Vitrine. Li / Anzeiger Bezirk Affoltern

Im Dachstock seines Museums zeigt sich die Puppe in etwa einem Dutzend Vitrinen: föhnfrisiert und hochtoupiert, im Abendkleid und in Hotpants, in Schlössern und Cabriolets, im Schwimmbassin und im McDonald’s.

Eine Opportunistin, die sich am Zeitgeist bediente

Wenn Barbie etwas seit jeher kann, dann Vielfalt. Zwar nicht unbedingt im inkludierenden Sinn – bis 1980 gibt es nur ihre Freunde in dunkler Hautfarbe, Barbie bleibt hell und bis 2016 vollbusig und streichholzdünn – aber doch aus emanzipatorischer Sicht.

Dem Narrativ ihrer Gründerin folgend, zeigte Barbie der Welt in zahlreichen Motto-Sonderausgaben, was sie alles zu sein vermochte: Sie landete 1965 – notabene vier Jahre vor Neil Armstrong – als Astronautin auf dem Mond, kandidierte 1992 gegen Bill Clinton für das Präsidentenamt oder mischte 2010 mit Glitzerleggings und rosarotem Laptop die Programmierszene auf.

Als Opportunistin der ersten Stunde bediente sich Barbie so schamlos wie gewieft am Zeitgeist – und machte aus ihrem Slogan «You can be anything!» einen einträglichen Imperativ. Mehr als 150 Berufe soll Barbie schon ausgeübt haben. Mattel ist heute nach Lego der zweitgrösste Spielzeughersteller der Welt. Im Jahr 2019 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar.

Spitzenmedizinerin in lebensunfähigem Körper

Barbies Ämterkumulation liess die Konzernkasse klingeln – doch die eine oder andere Holprigkeit im Lebenslauf brachte das Management auch in Erklärungsnot. Zum Beispiel doktorierte ­Barbie über die Jahre in vier medizinischen Disziplinen (darunter als Zahn-, Kinder- und Tierärztin), geriet jedoch ausgerechnet wegen der eigenen Anatomie in die Kritik: Wissenschaftler haben Barbies Körpermasse auf einen Menschen umgerechnet – und festgestellt, dass dieser nicht lebensfähig wäre.

In ihren langen, dünnen Hals würde entweder eine Speise- oder eine Luftröhre passen, nicht beides. Im Unterleib fänden nicht alle lebensnotwendigen Organe Platz, und mit ihrem Taillenumfang von 46 und einem BMI von 16 müsste Barbie im echten Leben als magersüchtig eingestuft werden.

Mit dem Vorwurf, seine Puppe vermittle ein unrealistisches Körperbild, sah sich der Hersteller Mattel in der Vergangenheit immer wieder konfrontiert. «Wir müssen uns daran erinnern, dass Barbie ein Spielzeug ist», konterte der Konzern, nachdem die Kritik 2013 mal wieder lauter geworden war. «Mädchen verstehen, dass Barbie eine Puppe ist. Sie wurde nie nach den Proportionen eines echten Menschen modelliert.»

Das sehen längst nicht alle so. Es gibt sogar Frauen, die sich den Körpermassen von Barbie möglichst weit annähern möchten und dafür eine Vielzahl von Schönheitsoperationen in Kauf nehmen. Unter dem Fachbegriff «Barbie-Syndrom» wird heute eine ­psychische Krankheit beschrieben: der Wunsch, wie die Kultpuppe auszusehen.

Das «American Dreamgirl» hat deutsche Wurzeln

In Ewald Schulers Museum machen die Gäste nicht nur mit Barbie und ihrem Langzeitlover Ken Bekanntschaft: Sie lernen auch den Rest der Sippe kennen. Entweder in Form von weiteren Puppen, oder anhand eines Stammbaums (der verblüffend viele Äste hat!). Und ja, es gibt auch Schulers Lieblingsfigur zu sehen. Das ist im Übrigen nicht Barbie, sondern Lilli, das blonde Mädel, das ab 1952 zunächst als Comicfigur in der deutschen «Bild» erschien und schon kurze Zeit später als Plastikpuppe verkauft wurde.

Barbie und Ken im Badeanzug an der Sonderausstellung im Aeugstertal. Li / Anzeiger Bezirk Affoltern

Und damit zu jenem Teil der Geschichte, der in den glattgebügelten Gründungsmythos ein paar Fältchen furcht. Er geht so: Ruth Handler war 1956 in der Schweiz in den Ferien, sah Lilli in einer Franz-Carl-Weber-Filiale, kaufte und kopierte sie, benannte die Puppe nach ihrer Tochter Barbara und stellte sie am 9. März 1959 in den USA an einer Spielzeugmesse vor. 1964 ­sicherte sich ihr Unternehmen Mattel die Rechte an der Puppe Lilli, daraufhin musste die Produktion in Deutschland eingestellt werden.

Barbie, das American Dreamgirl, ist also eigentlich Deutsche. Sie hat 150 Jobs mit Leichtigkeit gemeistert, doch was die Rolle der windigen Geschäftsfrau betrifft, kann sie von Mutti bestimmt noch was lernen.