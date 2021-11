Abstimmung Weiningen (ZH) sagt Ja zum Covid-19-Gesetz Zweimal Ja, einmal Nein: So hat Weiningen (ZH) bei der eidgenössischen Abstimmung entschieden. Hier finden Sie alle Details zum Resultat in der Gemeinde. 28.11.2021, 13.28 Uhr

Die Ergebnisse in Weiningen (ZH): 64.2 Prozent Ja zum Covid-Gesetz

(chm)

Die klare Mehrheit der Abstimmenden in Weiningen (ZH) hat zum Covid-Gesetz Ja gestimmt. Mit einem Ja-Anteil von 64.2 Prozent befürwortet die Gemeinde die Vorlage. Der Kanton Zürich befürwortete die Vorlage mit einem höheren Ja-Stimmenanteil, und zwar mit 66.2 Prozent. Auf nationaler Ebene hiess das Resultat 62 Prozent Ja.

Auch im Juni hatte Weiningen (ZH) bereits Ja gesagt bei der Abstimmung zum Covid-Gesetz. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten die Vorlage mit 57 Prozent angenommen.

Stimmbeteiligung überdurchschnittlich

Mit 67.4 Prozent lag die Stimmbeteiligung beim Covid-Gesetz in Weiningen (ZH) deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. An den Abstimmungen seit 1990 beteiligten sich in der Gemeinde im Schnitt jeweils rund 45 Prozent der Stimmberechtigten.

Die Bevölkerung in den städtischen Gebieten sagte mit 66 Prozent Ja zum Covid-Gesetz, in den ländlichen gab es 54 Prozent Ja. In den Gebieten, die sich weder den Städten noch dem Land zuordnen lassen (intermediäres Gebiet) lautete das Resultat 59 Prozent Ja. Weiningen (ZH) gehört in die grosse Gruppe der städtisch geprägten Gemeinden, welche das Covid-Gesetz angenommen haben. Rund 96 Prozent dieser Gemeinden befürworteten die Vorlage. Die Bevölkerung in diesen Gemeinden befürwortete die Vorlage mit 54 Prozent.

In der Deutschschweiz sagte die Bevölkerung 62 Prozent Ja zum Covid-Gesetz, in der Romandie hiess es 61 Prozent Ja. In den italienischsprachigen Gebieten lautete das Resultat 65 Prozent Ja. Die Zustimmung in Gemeinde Weiningen (ZH) fiel somit stärker aus als in der Deutschschweiz.

Mehrheit für Pflegeinitiative

Die Mehrheit der Abstimmenden in Weiningen (ZH) hat zur Pflegeinitiative Ja gestimmt. Mit einem Ja-Anteil von 57.9 Prozent befürwortet die Gemeinde die Vorlage. Der Kanton Zürich befürwortete die Vorlage mit einem höheren Ja-Stimmenanteil, und zwar mit 61.8 Prozent. Das nationale Ergebnis war 61 Prozent Ja.

Die Bevölkerung in den städtischen Gebieten sagte mit 62 Prozent Ja zur Pflegeinitiative, in den ländlichen gab es 59 Prozent Ja. In den Gebieten, die sich weder den Städten noch dem Land zuordnen lassen (intermediäres Gebiet) lautete das Resultat 59 Prozent Ja. Weiningen (ZH) gehört in die grosse Gruppe der städtisch geprägten Gemeinden, welche die Pflegeinitiative angenommen haben. Rund 95 Prozent dieser Gemeinden befürworteten die Vorlage. Die Bevölkerung in diesen Gemeinden befürwortete die Vorlage mit 59 Prozent.

In der Deutschschweiz sagte die Bevölkerung 60 Prozent Ja zur Pflegeinitiative, in der Romandie hiess es 64 Prozent Ja. In den italienischsprachigen Gebieten lautete das Resultat 56 Prozent Ja.

Justizinitiative scheitert deutlich

Die klare Mehrheit der Abstimmenden in Weiningen (ZH) hat zur Justizinitiative Nein gestimmt. Mit einem Nein-Anteil von 65.5 Prozent verwirft die Gemeinde die Vorlage. Der Kanton Zürich verwarf die Vorlage mit einem noch höheren Nein-Stimmenanteil, und zwar mit 67.3 Prozent. Die Schweiz stimmte 68.1 Prozent Nein.

Die Bevölkerung in den städtischen Gebieten sagte mit 67 Prozent Nein zur Justizinitiative, in den ländlichen gab es 69 Prozent Nein. In den Gebieten, die sich weder den Städten noch dem Land zuordnen lassen (intermediäres Gebiet) lautete das Resultat 69 Prozent Nein. Weiningen (ZH) zählt nach der Definition des Bundesamts für Statistik zur Kategorie Stadt und stimmte somit gleich wie die Mehrheit in den Städten.

In der Deutschschweiz sagte die Bevölkerung 68 Prozent Nein zur Justizinitiative, in der Romandie hiess es 70 Prozent Nein. In den italienischsprachigen Gebieten lautete das Resultat 64 Prozent Nein.

Mit 66.1 Prozent lag die Stimmbeteiligung in Weiningen (ZH) praktisch gleichauf mit jener im Kanton Zürich (66.4 Prozent). Schweizweit lag die Stimmbeteiligung bei 65.2 Prozent.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.