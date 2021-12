Abstimmungen 2021 - Schlieren hat 2021 zwei Abstimmungen verloren

Zürich «Das ist wie meine Terrasse hier»: Schon seit über 14 Jahren verkauft er Marroni am Hauptbahnhof

Mit seinen Marroni spendet Hossam Shaarawy alias Marroni-Sam Wärme in kalten Tagen. Jeden Winter stellt er sein grünes Kabäuschen am Bahnhofquai auf. Wer ist der Mann, den wohl viele nur vom Vorbeigehen her kennen?