Abstimmung Eine Mehrheit in Oetwil an der Limmat lehnt das Filmgesetz ab Hier finden Sie alle Resultate zum Eidgenössischen Abstimmungssonntag in der Gemeinde Oetwil an der Limmat. 15.05.2022, 15.01 Uhr

Die Ergebnisse in Oetwil an der Limmat: 57.7 Prozent Nein zum Medienpaket

(chm)

In der Gemeinde Oetwil an der Limmat hat es ein Nein gegeben zum Filmgesetz. 57.7 Prozent lehnten die Vorlage ab.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Oetwil an der Limmat hat das Transplantationsgesetz verworfen. 55.5 Prozent stimmten Nein.

Über die Organtransplantation war zuletzt am 7. Februar 1999 abgestimmt worden, als das Stimmvolk über einen Verfassungsartikel zur Transplantationsmedizin entscheiden konnte. Oetwil an der Limmat lehnte den Artikel damals als eine von nur drei Gemeinden ab. Das Resultat in Oetwil an der Limmat lautete 89.2 Prozent Ja. Schweizweit stimmten 87.8 Prozent Ja.

Oetwil an der Limmat hat den Frontex-Ausbau mit grosser Deutlichkeit befürwortet. 74.7 Prozent stimmten Ja.

Ja hatte Oetwil an der Limmat auch bereits 2005 zum Schengen-Abkommen gesagt wie auch zur Erweiterung rund um die Einführung der Waffenrichtlinie vor drei Jahren. Die Resultate lauteten 51.5 Prozent Ja respektive 64.7 Prozent Ja. Beide Vorlagen hatten auch schweizweit Erfolg.

Folgt mehr nach Ende der Auszählung in der ganzen Schweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.