Wohnen Aesch ist in finanzieller Hinsicht unattraktiver als andere Gemeinden Wie viel kostet es, in Aesch zu wohnen? Lohnt sich ein Umzug? Eine Studie zeigt, wo die Gemeinde im schweizweiten Vergleich steht. 27.05.2021, 03.31 Uhr

Günstig: Ein Single in Aesch mit 80'000 Franken Einkommen hat davon 40'200 Franken frei verfügbar. Keystone-SDA

(chm)

In Aesch lebt es sich vergleichsweise teuer. Eine Studie der Credit Suisse hat ergeben, dass die Gemeinde, rein aus finanzieller Sicht, zu den unattraktivsten 14 Prozent aller Gemeinden in der Schweiz gehört.

Die Bank hat in ihrer Studie «Hier lebt es sich am günstigsten» berechnet, wie viel Geld einem Haushalt in der Gemeinde als frei verfügbares Einkommen bleibt, wenn die typischen festen Ausgaben bezahlt sind. Zu diesen Ausgaben gehören einerseits die gemeindespezifischen obligatorischen Abgaben wie Steuern und andererseits Fixkosten wie Wohnkosten.

Attraktiv für Singles

Im Kanton Zürich nimmt Aesch bezüglich Wohnattraktivität den 66. Rang ein (unter 162 Gemeinden). Doch es gibt in Aesch Unterschiede je nach Haushaltssituation. Beim Vergleich dreier Modellhaushalte fällt auf, dass Aesch besonders für Ehepaare ohne Kinder und Ehepaare mit Kindern ein teures Pflaster ist, während die Gemeinde für Singles günstiger zu stehen kommt.

Die Einkommens-, Vermögens- und Wohnsituation dieser Haushalte unterscheidet sich in der Studie (Details siehe unten). Bei allen wird aber angenommen, dass sie mit dem ÖV ins nächste Grosszentrum (Zürich) zur Arbeit pendeln und dass sie ihre Kinder, falls sie welche haben, nicht fremdbetreuen lassen.

Singles: 50 Prozent freies Einkommen

Für eine Einzelperson, die in einer Mietwohnung lebt, 80’000 Franken verdient und 100’000 Franken als Vermögen zur Seite gelegt hat, gehört Aesch zu den günstigen Gemeinden. Konkret bleibt dem Singlehaushalt nach Abzug der obligatorischen Ausgaben und Fixkosten 40'200 Franken oder rund 50.3 Prozent des Erwerbseinkommens, was im schweizweiten Vergleich viel ist. Der Schnitt aller Gemeinden im Kanton beläuft sich auf 50 Prozent.

Der grösste Teil der Ausgaben dieses Modellhaushalt (58 Prozent) entfällt auf obligatorische Ausgaben wie Steuern, Sozialversicherungsbeiträge oder Krankenkassenprämien. Der kleinere Teil geht für andere Fixkosten wie Miete/Hypothekarzinse oder Energie drauf. Bezüglich obligatorischen Abgaben ist Aesch für einen solchen Einpersonenhaushalt schweizweit günstig, bezüglich Fixkosten ist Aesch teuer.

Eher wenig übrig für Ehepaare ohne Kinder

Für ein Ehepaar ohne Kinder, das in der eigenen Wohnung lebt (Stockwerkeigentum), 130'000 Franken verdient und 250'000 Franken als Vermögen zur Seite gelegt hat, ist Aesch dagegen eher teuer. Bei dem angenommenen Einkommen und Vermögen bleiben diesem Modellhaushalt 58'800 Franken oder 45.2 Prozent des Erwerbseinkommens. Das ist im schweizweiten Vergleich eher wenig und liegt unter dem Schnitt der Gemeinden im Kanton (47 Prozent).

Wiederum machen die obligatorischen Abgaben den grösseren Teil der Ausgaben aus (53 Prozent). Bezüglich obligatorischen Abgaben ist Aesch für einen solchen kinderlosen Ehepaarhaushalt schweizweit günstig, bezüglich Fixkosten ist Aesch teuer.

Abgaben in Aesch nicht für alle höher als Fixkosten

Hingegen ist Aesch für ein Ehepaar mit zwei Kindern, das in der eigenen Wohnung lebt (Stockwerkeigentum), 110’000 Franken verdient und 200’000 Franken Vermögen sein eigen nennt, teuer. Dieser Modellhaushalt hat in der Berechnung 48'700 Franken als frei verfügbares Einkommen übrig (44.3 Prozent des Erwerbseinkommens). Verglichen mit dem ganzen Land ist das wenig und liegt unter dem Schnitt der Gemeinden im Kanton (48 Prozent).

Hier jedoch machen die Fixkosten den grösseren Teil der Ausgaben aus (50 Prozent). Bezüglich Fixkosten ist Aesch für einen solchen Ehepaarhaushalt mit zwei Kindern schweizweit teuer, bezüglich obligatorischen Abgaben ist Aesch günstig.

Credit Suisse hat sich in ihrer Studie, die alle rund fünf Jahre durchgeführt wird, auf die finanziellen Gründe konzentriert, die für oder gegen Aesch als Wohnort sprechen. Nicht berücksichtigt sind andere Gründe, warum die 1'669 Einwohnerinnen und Einwohner von Aesch gerade in dieser Gemeinde leben.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt. Für die Einstufung in die Kategorien attraktiv, eher attraktiv, durchschnittlich, eher unattraktiv und unattraktiv (oder analog mit günstig/teuer etc.) teilen wir alle Gemeinden in der Schweiz in fünf gleich grosse Gruppen ein (Quintile). Das heisst: In jeder Gruppe befinden sich 20 Prozent der Gemeinden.

Zu ihrer Studie (PDF) bietet Credit Suisse ein Webtool, mit dem Sie verschiedene Haushaltssituationen für jede Gemeinde betrachten können.