Fussball Vom Limmattal an den Zürichsee: Christian Müller ist neuer Sportchef beim FC Thalwil Der frühere Sportchef des FC Dietikon nimmt eine neue Herausforderung an. Beim 1.-Ligisten Thalwil hat er nun einen Einjahresvertrag unterschrieben. Ruedi Burkart 29.07.2021, 16.56 Uhr

Christian Müller (rechts), hier noch als Sportchef des FC Dietikon, zusammen mit Trainer Joao Paiva. Ruedi Burkart / Limmattaler Zeitung

Der frühere Sportchef des FC Dietikon, Christian Müller, hat eine neue sportliche Herausforderung angenommen. Zu Beginn der laufenden Woche wurde er beim 1.-Liga-Club FC Thalwil als neuer Sportchef vorgestellt.

«Ich freue mich auf diese Herausforderung», sagt Müller auf Anfrage. Er habe an seinem neuen Wirkungsort einen motivierten Vorstand und eine funktionierende 1. Mannschaft angetroffen. Warum ausgerechnet Thalwil, Christian Müller? «Ich ­kenne Vizepräsident Daniel Gonzenbach noch aus meiner Zeit damals beim FC Zürich. Zusammen mit ihm und Klubpräsident Roger Leutwyler hatte ich sehr gute Gespräche.»

Müller hat am westlichen Ufer des Zürichsees einen Einjahresvertrag unterschrieben. «Aber natürlich ist es angedacht, hier länger zu arbeiten und etwas aufzubauen», sagt Müller. Die Thalwiler starten am 21. August mit einem Heimspiel gegen Winterthur U21 in die neue 1.-Liga-Saison.