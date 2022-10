Stadtjugendmusik Dietikon spielte in der vollen Kirche

Dietikon Endlich durfte die Stadtjugendmusik Dietikon wieder in der vollen Kirche spielen Letztes Jahr konnten nur sie auf dem Kirchplatz auftreten. Am Sonntagnachmittag gab die Stadtjugendmusik Dietikon nach zwei Jahren wieder ein Konzert in der reformierten Kirche. Christian Murer 03.10.2022, 14.15 Uhr

Das Konzert der Stadtjugendmusik zog viele Besucherinnen und Besucher an. Christian Murer

«Herzlich willkommen, liebe Gäste. Es freut uns sehr, dass wir wieder ein Konzert in der Kirche durchführen können und dies in einer vollen Kirche», begrüsste Pia Siegrist, Präsidentin der Stadtjugendmusik Dietikon, die Besucherinnen und Besucher am Sonntagnachmittag in der reformierten Kirche Dietikon. Die letzten beiden Jahre konnten die jungen Musikerinnen und Musiker nicht im Gotteshaus auftreten. «Mit den entsprechenden Massnahmen gaben wir dafür auf dem Kirchenplatz ein Konzert – allerdings mit grossem Abstand und mit viel frischer Luft», sagte Siegrist.

Noch nicht alles so wie vor der Pandemie

Siegrist begrüsste auch die ­Ehrenmitglieder, den Stadtmusik-Präsidenten Fabian Zwimpfer sowie einige Behördenmitglieder. «Auch wenn wir dieses Jahr als Verein einigermassen normal funktionieren, ist noch nicht alles so, wie es vor der ­Pandemie gewesen war», bemerkte Siegrist. Der einzige Trost sei, dass es allen Vereinen so erginge. «Wir schaffen daran und hoffen sehr, dass der ­ Spirit und Groove von früher bald wieder zurück ist», sagte Pia Siegrist, die den Verein seit vielen Jahren mit viel Herzblut führt.

Unter der Leitung vom Roman Christoffel eröffnete das Zwischenkorps das einstündige Konzert mit einer festlichen Ouvertüre. Der Dirigent nahm die jüngsten Musikerinnen und Musiker mit auf eine Reise ins Mittelalter. Diese machten sich mit einem Ritter auf den Weg zum Schloss, um die wunderschöne Prinzessin zu umwerben. Zum Abschluss spielte das Zwischenkorps das Stück «Imperium».

Vor einer vollen Kirche spielt auch das Hauptkorps. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Younès spielt das Baritonsaxophon. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Andrin spielt Posaune. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Romeo am Schlagwerk. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Altsaxophonist Nick. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Die Bläser Aurel, Rona, Younes, Thierry und Janis. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Elisabeth, Fynn und Irene. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Fiona, Gian und Aaron vom Zwischenkorps. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Fiona spielt Saxophon. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Fynn spielt das Altsaxophon. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Noé spielt Trompete. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Gian an der Posaune. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Querflötistin Julia. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Für SJMD-Dirigent Roman Christoffel war es das erste Kirchenkonzert. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Roman Christoffel dirigiert auch das Zwischenkorps. Christian Murer / Limmattaler Zeitung SJMD-Präsidentin Pia Siegrist begrüsst die grosse Gästschar in der reformierten Kirche Dietikon. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Trompeter Jerome. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Trompeter Joel. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Semih, Irene, Nick und Fynn vom Hauptkorps. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Trompeter Manuel. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Thierry an der Bassklarinette. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Sichtlich freut sich SJMD-Dirigent Roman Christoffel beim Konzertschluss am Geschenk. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Die SJMD-Tambouren spielen beim Apéro auf. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Roger Küng dirgiert die Tambouren beim Apéro. Christian Murer / Limmattaler Zeitung

Das Hauptkorps spielte als erstes Stück Jan van der Roosts «Condacum», was so viel bedeutet wie das gemeinsame Ziel finden. Für eine Stadtjugendmusik ist eine solche Aufgabe eine ständige Herausforderung. Das zweite Stück «Dakota» ist benannt nach den Dakota-­Indianern. Es beschreibt in fünf Sätzen die Geschichte ihrer indianischen Kultur.

Während sich auf der Orgelempore das Bläserensemble mit Janis, Aliya und Daria an der Trompete, Cedric an der Posaune, Aurell am Euphonium, Leonie an der Tuba und Pascal am Schlagzeug zum Spiel bereit machte, befasste sich das Hauptkorps bereits mit der berührenden Ballade «You Raise Me Up» des Norwegers Rolf Løvland. Das Schlussstück «Heal the World» von Michael Jackson ist ein dringlicher Appell, die Welt zu heilen und sie zu einem besseren Ort zu machen. Vor der Kirche begleiteten dann die Tambouren unter der Leitung von Roger Küng mit ihren Rhythmen den traditionellen Apéro, der bei Sonnenschein genossen werden konnte.