Bibliothekentipp aus Schlieren «Die Geschichte um Claire hat mich in ihren Bann geschlagen» Die Schlieremer Bibliothekarin Camelia Peduto empfiehlt im Januar-Bibliothekentipp das Buch «Die Pachinko-Kugeln» von Elisa Shua Dusapin. Regina Füchslin* 31.01.2023, 07.45 Uhr

Als Tochter italienischer Einwanderer ist Camelia Peduto zweisprachig aufgewachsen und seit ihrer Kindheit mit verschiedenen Kulturen vertraut. Sie interessiert sich für das Weltgeschehen, besucht gerne kulturelle Veranstaltungen, liebt Filme aus fremden Ländern und betreut in der Bibliothek Schlieren den Bestand der Reiseführer.

Wie bist Du auf dieses Buch gekommen?

Camelia Peduto: Ich kannte von Elisa Shua Dusapin, einer Schweizer Autorin aus dem Jura, bereits das Buch «Ein Winter in Sokcho», das mir sehr gefallen hat. Gerne wollte ich deshalb auch ihren zweiten auf Deutsch erschienenen Roman lesen, bei dem mich auch die Thematik der verschiedenen Kulturen angesprochen hat.

Wurden Deine Erwartungen erfüllt?

Vollkommen! Dusapin schreibt in einer sehr poetischen, dichten Sprache. Das Buch liest sich mit seinen kurzen Kapiteln gut, und die Geschichte um die Hauptfigur Claire hat mich in ihren Bann geschlagen. Thematisch hat mir dieses Buch sogar noch besser gefallen als der erste Roman, der vor allem eine Liebesgeschichte ist.

Worum geht es in dem Buch?

Claire, eine junge Frau aus der Westschweiz, besucht auf der Suche nach ihren Wurzeln ihre Grosseltern in Tokio, die kurz vor dem Korea-Krieg aus Südkorea nach Japan geflüchtet sind. Claire möchte mit ihnen eine letzte Reise nach Korea unternehmen. Der Grossvater ist als Betreiber einer Spielhalle mit Pachinko-Spielautomaten, eine Art vertikaler Flipperkästen, aber angebunden und Claire muss die zögernden Grosseltern zuerst von der Reise überzeugen – das ist schon sprachlich eine Herausforderung. Unterdessen freundet sich Claire mit einem japanischen Mädchen an, mit dem sie Französisch übt. Dazwischen funken häufige Anrufe und E-Mails von Claires Eltern und ihrem Freund aus der Schweiz, wobei Letzterer schrägerweise Japanologe ist und besser Japanisch spricht als Claire. So kreist die Geschichte facettenreich um Fragen der Sprache und Identität, um die Suche nach kultureller Heimat und um das Ankommen bei sich selbst.

Wem würdest Du dieses Buch empfehlen?

Allen, die sich für andere Kulturen interessieren und die gerne einer Figur auf ihrem Lebensweg folgen.

*Regina Füchslin ist Bibliothekarin in der Bibliothek Schlieren.

«Die Pachinko-Kugeln» von Elisa Shua Dusapin Aus dem Französischen von ­Andreas Jandl, Aufbau-Verlag, Berlin, 2022.

Eben gelesen – der Limmattaler Bibliothekentipp Jeden Monat präsentiert eine Bibliothekarin oder ein Biblio­thekar aus dem Limmattal an dieser Stelle ein Buch, eine DVD oder ein Spiel, die sie selbst kürzlich entdeckt ­haben. Die Rubrik ist in Zu­sammenarbeit mit den Biblio­theken des Bezirks Dietikon ­entstanden.

