Bergdietikon Kamera draufhalten und bezahlen – Bergdietiker Ordnungsbussen gibt es neu nur noch mit QR-Code Der Orange Einzahlungsschein ist passé, dafür sind Twint und Kreditkarte willkommen: Die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal hat ihr Bussen­system per 1. August umgestellt. Die Regionalpolizei, die unter anderem für Bergdietikon zuständig ist, stellt ihre Ordnungsbussen neu nur noch mit QR-Code aus. David Egger 02.08.2021, 16.34 Uhr

So sehen die neuen Bussenzettel aus: Einmal die Handykamera draufhalten und dann bezahlen. Bild: zvg

Die herkömmliche Bussenbescheinigung mit Einzahlungsschein und entsprechendem Hinweis auf die Übertretung fällt zugunsten des QR-Codes weg. Dadurch sollen administrative Abläufe vereinfacht werden, wie die Gemeinde Wettingen am Montag mitteilte.

Über den ausgehändigten QR-Code gelange man auf das Online-Bussenportal der Regionalpolizei. Dort können Details zur Busse abgefragt werden. Ebenso kann man dort melden, wenn beispielsweise die zu büssende Person nicht mit der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter übereinstimmt.

Die Bezahlung der Busse lässt sich zudem neu auch mittels Kreditkarte von Mastercard oder Visa sowie mittels Twint et cetera tätigen. Wer keines dieser Zahlungsmittel hat und die Busse daher auf dem neuen Weg nicht zahlen kann, erhält automatisch nach 30 Tagen eine Mitteilung zur begangenen Übertretung, die mittels QR-Einzahlungsschein beglichen werden kann – also via E-Banking oder ganz klassisch am Schalter einer Postfiliale, zum Beispiel jener am Dietiker Bahnhofplatz.

Pro Jahr mehrere hundert Ordnungsbussenverfahren

Eine Ordnungsbusse erhält zum Beispiel, wer in der 30er-Zone auf der Baltenschwilerstrasse das Tempolimit um ein paar km/h überschreitet. Wer Einsprache gegen eine Ordnungsbusse erheben will, kann dies ebenfalls im neuen Online-­Bussenportal der Regionalpolizei erledigen.

Die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal ist als kommunales Polizeikorps für Bergdietikon, Spreitenbach, Killwangen, Neuenhof, Wettingen und Würenlos zuständig. Sie entstand 2013 aus der Fusion der bis dahin eigenständigen Polizeikorps Spreitenbach und Wettingen.

Gemäss dem Rechenschaftsbericht 2020 der Gemeinde Bergdietikon hat die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal letztes Jahr 3744 Stunden uniformierte Präsenz in Bergdietikon geleistet. Es kam zu 518 Ordnungsbussenverfahren nach dem Strassenverkehrsgesetz und dem kommunalen Polizeireglement. Viele davon ergaben sich aus den total 29 Geschwindigkeitskontrollen – die meisten davon fanden an der Berg- und der Baltenschwilerstrasse statt. Voraussichtlich werden noch weitere Polizeikorps auf QR-­Code-Bussen umstellen.