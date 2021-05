Aargauer jagen jetzt Zürcher Impftermine Dass sich Ausserkantonale nun in Dietikon impfen lassen können, stösst im Nachbarkanton auf reges Interesse. Die Impf-Hotline läuft heiss. Noemi Lea Landolt und David Egger 20.05.2021, 15.29 Uhr

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) und der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (SVP): Wer impft schneller?

Der Dietiker Stadtrat sorgt für grosse Schlagzeilen bei den Nachbarn im Westen. «Impf­touristen aus dem Aargau sind im Kanton Zürich willkommen», hiess es am Donnerstag auf der Titelseite von «Badener Tagblatt» und «Aargauer Zeitung», nachdem die «Limmattaler Zeitung» am Dienstag ­berichtet hatte, dass der Kanton Zürich nun auch Impftouristen impft. «Wir impfen seit Montag offiziell auch Ausserkantonale», hatte der Dietiker Stadtrat Heinz Illi (EVP) gesagt.

Illi freute sich, dass die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich ihre Strategie angepasst hatte und Ausserkantonale nicht mehr abweist. Er verwies auch darauf, dass viele Mitarbeitende der Stadt Dietikon im Aargau wohnen. Sie können sich nun offiziell in Dietikon impfen lassen.

Der Aargau impft hingegen weiterhin keine Impfwilligen von ausserhalb – obwohl das zum Beispiel für einen Solothurner, der in Aarau oder Lenzburg arbeitet, eine gute Sache sein könnte. Fazit: Zürich lebt in Sachen Impfung Willkommenskultur; der Rüeblikanton setzt hingegen auf Gärtlidenken und Kantönligeist.

Lange Warteliste beim Kantonsspital Baden

Das Zürcher Impfangebot dürfte gerade bei Ostaargauern, die in Zürich arbeiten oder näher bei Dietikon als bei Baden wohnen, gut ankommen. In Dietikon und den anderen Zürcher Impfzentren kommen sie je nachdem schneller zu einem Termin. Denn beim Kantonsspital Baden ist die Warteliste für Impfungen lang, wie das «Regionaljournal» von Radio SRF kürzlich berichtete. Wer sich nur für das Impfzentrum in Baden registriert, braucht viel Geduld.

Allerdings kann niemand sagen, ob man im jeden Fall im Kanton Zürich schneller an einen Termin kommt als im Aargau. Denn die beiden Kantone setzen auf unterschiedliche Systeme. Im Aargau registriert man sich online und erhält seine Termine dann automatisch per SMS – in der Regel relativ kurzfristig. Manchmal liegt zwischen SMS und erstem Impftermin nur oder nicht einmal eine Woche.

Impfungen im Kanton Zürich lassen sich besser planen

Im Kanton Zürich kann man den Termin aussuchen. Der Kanton informiert über die App «Alert­swiss», wenn neue Termine aufgeschaltet werden. Wer schnell ist und Zeit hat, hat Glück. Alle anderen müssen auf die nächsten neuen Termine hoffen. Die Zürcher Impftermine werden weniger kurzfristig vergeben, teilweise mehr als einen Monat im Voraus.

Die Frage, ob der Schritt des Kantons Zürich mit dem Aargau abgesprochen war, beantwortet das Departement des Aargauer Gesundheitsdirektors Jean-Pierre Gallati (SVP) knapp mit: «Wir kommentieren die Strategien anderer Kantone nicht.» Grundsätzlich bestehe aber «insbesondere mit den Nachbarkantonen ein intensiver Austausch».

Der Aargau hält sich mit Kritik an der Zürcher Willkommenskultur zurück. Impfchef Andreas Obrecht sagte letzte Woche aber klar, der Aargau unterstütze Impftourismus nicht. Impfwillige aus anderen Kantonen würden im Aargau weggewiesen: «Es gibt schon bei der Anmeldung eine Kontrolle und im Impfzentrum noch einmal», sagte er. Einzige Ausnahme: Mitarbeitende im Aargauer Gesundheitswesen werden auch geimpft, wenn sie nicht im Aargau wohnen.

Am wichtigsten ist: Wer einen Impftermin nicht wahrnehmen will, sollte sich von diesem unbedingt abmelden, damit er an eine andere Person vergeben werden kann.

Das nationale Bundesamt für Gesundheit (BAG) verbietet Impftourismus nicht. Darauf verweist auch die Zürcher Gesundheitsdirektion: «Gemäss dem BAG ist man frei, wo man sich impfen lässt.» Die Regelung des Zugangs zur Impfung sei Sache der Kantone. Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat sich entschieden, Ausserkantonale nicht mehr abzuweisen, weil das BAG grössere Impfstofflieferungen in Aussicht gestellt habe, sagt Sprecherin Lina Lanz. Sie hält aber fest, auch der Kanton Zürich empfehle weiterhin, «dass ausserkantonal wohnhafte Personen zuerst die Möglichkeiten für eine Impfung in ihrem Wohnkanton prüfen».

«Schneller die Freiheiten des Alltags zurückerlangen»

Die Kantone erhalten die Impfdosen gemäss einem Verteilschlüssel, der die Bevölkerungszahl wesentlich berücksichtigt. «Entsprechend ist es die Aufgabe der Aargauer Impfkampagne, in erster Linie ein Impfangebot für alle Aargauerinnen und Aargauer zu bieten», argumentiert das ­Aargauer Gesundheitsdepartement. Der Kanton Aargau verimpfe weiterhin rasch und ­vollständig die erhaltenen Impfdosen mit Ausnahme einer geringen Reserve für Zweitimpfungen. Bisher habe man keine Impfdosen wegwerfen müssen.

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist Zürich im interkantonalen Vergleich beim Impfen weiterhin das Schlusslicht. Es gehe dem Kanton Zürich aber nicht darum, die Impfquote mit Impfwilligen aus anderen Kantonen zu polieren, stellt die Zürcher Gesundheitsdirektion klar. Die Impfbereitschaft im Kanton Zürich sei erfreulich hoch, die freigeschalteten Termine würden laufend gebucht, so Sprecherin Lanz. Zudem werden geimpfte Personen aus anderen Kantonen in der BAG-Statistik in ihrem Wohnkanton erfasst. «Sie haben somit keinen Einfluss auf die Zürcher Impfquote», so Lanz. Sie betont, grundsätzlich gehe es darum, dass die Gesamtbevölkerung möglichst rasch geimpft sei. «Je mehr Personen in der Schweiz und in Zürich geimpft sind, umso schneller erlangen wir die Freiheiten des Alltags wieder zurück.»

Ahnungslose Angestellte bei der Impf-Hotline

Nachdem «Badener Tagblatt» und «Aargauer Zeitung» am Donnerstag gross über die Zürcher Willkommenskultur in Sachen Impfungen berichtet hatten, meldeten sich viele Aargauer bei der Zürcher Impf-Hotline – und danach bei den Aargauer Redaktionen. Eine Aargauer Leserin schrieb zum Beispiel: «Ich habe nun schon mehrmals mit der Impfhotline im Kanton Zürich Kontakt aufgenommen und jedes Mal wurde mir gesagt, Sie wissen nichts davon, dass sich Aargauer im Kanton Zürich impfen lassen können.» Innerhalb der Zürcher Gesundheitsdirektion wissen also noch nicht alle Mitarbeitenden von dem Entscheid, der seit Montag gilt und den das Impfzentrum Dietikon seither umsetzt. Fazit: Das ­Limmattal geht voran.