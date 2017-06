Am Mittwoch, um Mitternacht, ist die fünfjährige Meldefrist für den rechtmässigen Eigentümer der 2,6 Kilogramm Goldbarren abgelaufen, die zwei Gemeindeangestellte am 28. Juni 2012 in Klingnau gefunden hatten. Fast im letzten Moment haben sich nun noch zwei Personen beim regionalen Fundbüro gemeldet, die einen Anspruch auf das Gold stellen, das zirka 100'000 Franken wert ist.

"Letzte und diese Woche haben zwei Personen ihren Anspruch auf den Goldfund geltend gemacht", sagt René Lippuner, Chef der Regionalpolizei Zurzibiet. Die eine Person sei persönlich beim Posten im Klingnauer Städtchen vorbeigekommen, die andere habe sich per Telefon gemeldet, sagt Lippuner. "Beide Personen stellen Anspruch auf alle zehn Barren."

Das ist nicht zwingend: Die az kennt eine Person, die im Sommer 2012 überprüfen liess, ob einer der beiden 1-Kilogramm-Barren ihr Eigentum ist, was sich aber nicht erhärtete. Genauere Angaben zu den Personen, etwa ob sie in der Schweiz oder im Ausland wohnhaft sind, macht Lippuner nicht. Das Fundbüro wird von der Regionalpolizei Zurzibiet geführt.