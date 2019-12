Zwei Nachwuchsteams der HSG Aargau Ost feiern Cupsieg

Den Jubel hatten sich die Juniorinnen erarbeiten müssen. Als Vorbereitung für das Saisonhighlight standen diverse Extratrainings auf dem Programm. Im Final des Regiocups besiegten sie die SG Wohlen/Muri mit 30:20 deutlich. Ein wenig täuschte das aber über den Spielverlauf hinweg. Der deutliche Vorsprung kam erst in den letzten Minuten zustande. Acht Minuten vor Abpfiff stand es noch 19:24. Im Handball ist da schon manches Spiel noch gedreht worden.

Es waren schöne Moment für die U16-Juniorinnen der HSG Aargau Ost aus dem Raum Baden-Zurzibiet: Nach dem Schlusspfiff des Cupfinals lagen sie sich in den Armen und jubelten ausgelassen über ihren Erfolg. Den Höhepunkt bildete die Siegerehrung, bei der sie eine nach der anderen mit Namen aufgerufen wurden und eine Medaille umgehängt erhielten. Captain und Topskorerin Beatriz Lutz wurde der Pokal überreicht. Es folgten das Teambild mit ausgelassenem Jubel und eine kleine Feier in der Garderobe mit Rimuss und Süssigkeiten.

Schwungvolles Offensivspiel

Die Freiämterinnen fanden zu Beginn besser ins Spiel und legten mehrere Tore vor. Nach anfänglichem Stottern kam der Angriffsmotor der HSG Aargau Ost aber immer besser in Gang. Zur Halbzeit führte das Team mit 14:11. Den Mädchen fielen die Tore allerdings nicht in den Schoss. Das Team aus dem Freiamt verteidigte engagiert und aufsässig. So waren ein schwungvolles Offensivspiel und dynamische Aktionen gefragt, um zu guten Chancen zu kommen.

In der zweiten Halbzeit verteidigte die HSG ihren Vorsprung. Die Mädchen legten nun definitiv die anfängliche Nervosität ab und erspielten sich mehr gute Chancen, scheiterten dann aber doch einige Mal am starken Goalie im Freiämter Tor. Dank der Breite des Kaders konnten die Coaches munter wechseln. Gleich acht Spielerinnen trugen sich in die Torschützenliste ein.