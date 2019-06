Eine Gruppe deutscher Harley-Fahrer befand sich am Sonntagmorgen auf einem Ausflug und fuhr dabei auf der Hauptstrasse von Böttstein in Richtung Kleindöttingen. Dabei wollten die Vorausfahrenden um 11 Uhr nach links in die Chnebelsteigstrasse einbiegen, um zum dortigen Restaurant zu gelangen. Dies realisierte ein nachfolgender Fahrer zu spät und prallte heftig in die Seite des abbiegenden Vordermannes.

«Als Folge davon stürzten beide, wobei die Maschine des Unfallverursachers führerlos noch ein ganzes Stück weiterrollte und schliesslich in einem angrenzenden Getreidefeld zum Stillstand kam», teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Der 64-jährige Fahrer des abbiegenden Motorrades sei beim Eintreffen der ersten Polizeipatrouille nicht ansprechbar gewesen. Ein Rettungshelikopter habe ihn nach der Erstversorgung durch eine Ambulanz ins Spital geflogen. Dort zeigte sich, dass er Beinfrakturen erlitten hatte. Der 61-jährige Unfallverursacher kam mit Prellungen davon.