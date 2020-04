Wiesenbrand beim Bahnhof sorgt für nächtlichen Feuerwehreinsatz

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Döttingen-Klingnau-Koblenz: Etwa um 0.20 Uhr am Sonntag ging ein Alarm wegen eines Brandes in der Nähe des Bahnhofs ein. Daniel Saridis, Sprecher der Kantonspolizei, bestätigt den Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf Anfrage. Ein AZ-Leser hatte den Einsatz der Feuerwehr mit Scheinwerferlicht an der Grabenstrasse, an welcher sich der Bahnhof befindet, beobachtet.

"Auf einer Fläche von vier mal vier Metern hat an den Geleisen das Bord gebrannt", sagt Saridis. "Die Feuerwehr konnte den Flächenbrand rasch löschen."

Wie es zum Brand der kleinen Stücks Wiese kam, sei zurzeit unklar. Der Einsatz war um 1.20 Uhr beendet. (pz)

Polizeibilder vom April: