Weltreise wird zum Albtraum: Aargauer Ammann erlebt eine wochenlange Odyssee auf Kreuzfahrtschiff

So hat sich Reto Merkli seine Rückkehr in den politischen Alltag in den kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Am Montag nahm er erstmals an einer Sitzung mit seinen Gemeinderatskolleginnen und -kollegen teil. Nicht im Gemeindehaus, sondern zu Hause via Skype. «Social Distancing muss ich erst noch lernen», sagt Merkli. Aus gutem Grund: Der 68-Jährige erlebte die Coronapandemie bis vor wenigen Tagen nur aus der Ferne mit. Dort, wo er sich aufgehalten hatte, waren Restaurants, Bars und Theater noch in Betrieb.

Reto Merkli war im Februar bei den Ersatzwahlen in Abwesenheit zum neuen Gemeindeoberhaupt gewählt worden. Es ist nach 1988 bis 1998 seine zweite Amtszeit als Ammann in Tegerfelden. Zu diesem Zeitpunkt weilte er schon in Chile. Er befand sich an Bord des letzten Kreuzfahrtschiffs, das bis vergangene Woche weltweit noch unterwegs gewesen war.

Merkli erfüllte sich mit seiner Partnerin Helene Burger einen Traum. Mit über 1700 weiteren Passagieren stach er Anfang Januar in Genua an Bord des Kreuzfahrtschiffes «MSC Magnifica» in See. In knapp vier Monaten sollte der Luxusliner die Welt umrunden. Mit Traumdestinationen in Südamerika, der Südsee, Australien, Neuseeland und Asien. Doch je länger die Reise dauerte, desto mehr wurde sie zum Albtraum. «Es war am Schluss wirklich ein Odyssee», sagt Merkli.

Letzten Montag legte die «MSC Magnifica» endlich im Hafen von Marseille an – nach sechs Wochen ununterbrochen auf den Meeren. «The last cruise ship on earth is finally coming home», titelte die BBC in einem Beitrag die Ankunft.

Wochenlange Irrfahrt entlang der australischen Küste

Als die «Magnifica» am 5. Januar ablegte, war die Welt noch eine andere. Die unbekannte Lungenentzündung hatte noch nicht wirklich einen Namen. Niemand sei gestorben, erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO damals, und nur wenige Menschen seien infiziert – alle in Wuhan.

Als das Schiff am 19. Januar in Brasilien anlegte, hatte das Virus China inzwischen verlassen. «Wir haben die Entwicklung in den Nachrichten natürlich mitbekommen, aber beunruhigt waren wir deswegen nicht», sagt Reto Merkli. Das sollte sich bald ändern: Als sich die «Magnifica» am 14. März Tasmanien näherte, hatte das Coronavirus das Kreuzfahrtschiff eingeholt. «Nicht an Bord, hier hatte sich niemand angesteckt. Aber immer mehr Häfen schlossen ihre Tore.»